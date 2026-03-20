鬆綁外籍幫傭聘僱門檻 累計點數下修至4點

外籍家庭幫傭聘僱資格鬆綁，12歲以下一孩家庭、罕病兒等弱勢家庭可申請。勞動部今進一步預告修正審查標準，將原本須累計16點的申請門檻，大幅下修至4點，除加入罕病、身障兒等弱勢家庭，並加重權重，也重新調整一般家庭的計點方式，日後未滿6歲兒童計6點、80歲以上長者計2點。

依現行規定，國人申請外籍家庭幫傭，須符合三名以上6歲以下子女，或四名以上12歲以下子女且其中兩名為6歲以下，或依家中幼童、老人年齡計點累積達16點。

原計點標準，幼童年紀越小、長者年紀越大點數越高，例如未滿1歲嬰兒7.5點，滿5歲未滿6歲僅1點；75歲以上長者計1點，90歲以上可達7點。6歲至未滿75歲則不計點。

行政院昨天宣布將放寬為家有ㄧ名十二歲以下子女的家庭即可申請外籍幫傭。勞動部今預告修正審查標準，勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國說，幼童、長輩年齡累計點數門檻將由16點下修至4點，並重新調整各點數計算方式。

蘇裕國說，修正後的累計點數標準，新增弱勢家庭並提高權重，包括未滿6歲的發展遲緩兒童、未滿12歲的罕病或身心障礙兒童，以及特殊境遇家庭兒童，點數皆為10點；未滿12歲的單親家庭子女或父母其中一人為身心障礙者，未滿12歲但無父母或由監護人照顧者，計6點。

一般家庭部分，未滿6歲兒童計6點，6歲至未滿12歲兒童計4點；75歲至79歲長者計1點，80歲以上長者計2點。滿12歲至未滿75歲則不計點。