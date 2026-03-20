VR作品「向暘」致敬盧修一 入圍法國新影像藝術節

法國「新影像藝術節」日前公布入圍名單，台灣VR作品「向暘—寫給天國的迴旋曲」向已故政治家盧修一致敬，入圍「XR競賽單元」。

本屆入圍作品共有來自法、德、美、澳、日等多國18個團隊，台灣入圍作品還包括Intw舞影工作室「TheAwake」，以及陳芯宜改編自吳明益短篇小說的「雲在兩千米」。台灣與丹麥、德國合作「Dark Rooms」同樣入圍。

根據白鷺鷥文教基金會發布新聞稿，「向暘」由白鷺鷥文教基金會製作，鋼琴家盧佳慧作曲，也與張文杰共同擔任導演，呈現結合夢境、記憶、恐懼、抵抗與期盼的超現實旅程。

作品靈感源自烏克蘭一名老婦人將種子放入侵略者口袋的英勇新聞，這份「化死亡為生命」的震撼，觸發盧佳慧創作一首迴旋曲，遙寄給已故父親盧修一。

盧佳慧表示，「在全球與台灣局勢日益緊張的當下，『向暘』既是警示也是燈塔，期盼藉由音樂、藝術與科技的結合，傳遞生命韌性，驅散時代的黑暗。」

新聞稿指出，「向暘」不僅挺進正式競賽，更同步入選「XR發行市場」項目。

法國「新影像藝術節（NewImages Festival）」4月8日至12日在巴黎科學與工業城舉行。