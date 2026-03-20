強化社會韌性 策進會巡迴辦港澳人士CPR訓練

為強化社會韌性，並將在台港澳新住民納入全民防災體系，台港經濟文化合作策進會將全台巡迴舉辦「心肺復甦術教學」活動。首場活動今日在台北登場，吸引數十名港澳人士參與，學習CPR與AED操作。

台港經濟文化合作策進會（策進會）今日發布新聞稿表示，策進會與大陸委員會（陸委會）今年規劃10場「2026港澳人士台適生活講座」，在全台巡迴舉辦「救是需要你」心肺復甦術教學系列活動。

首場活動今日在台北登場，吸引數十名在台港澳人士參加。透過專業講師教學，參與者深入學習心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作、骨折及外傷簡易包紮，強化緊急時刻「自助與救人」的關鍵技能。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水致詞時表示，政府積極提升台灣社會韌性，當面對天然災害或重大突發事故，在場的每個人都可能是「第一目擊者」與「第一行動者」，除了仰賴專業救難體系，一般民眾具備基礎自救、互救能力，更是社會韌性的核心。

盧長水表示，政府誠摯歡迎港澳朋友來台發展，隨著來台交流、居留與定居人數增加，港澳朋友已是台灣大家庭的一份子，將在台港澳新住民納入全民防災與緊急救護教育體系，不僅是人道關懷，更是展現「不分背景、共護家園」的社會安定力量。

「2026港澳人士台適生活講座」計畫於今年3月至10月間，陸續在台北、新北、桃園、台中、台南及高雄舉辦10場訓練活動，讓參與者透過實務訓練，達成「平時可用、災時可撐、危機可救」的目標，在關鍵時刻挽救寶貴生命。