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長期腹瀉誤認壓力大、電解質不平衡 竟確診罕見癌症腫瘤轉移至肝臟

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一位任職醫院的癌症個管師，因嚴重水瀉就診，經漫長時間診斷，確診時腫瘤已轉移至肝臟。就醫示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照片
一位任職醫院的癌症個管師，因嚴重水瀉就診，經漫長時間診斷，確診時腫瘤已轉移至肝臟。就醫示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照片

神經內分泌瘤（NET）為罕見癌症腫瘤可能生長於病人全身器官，我國病人病灶出現在胰臟、直腸為大宗，常見症狀包括嚴重腹痛、腹瀉，且因診斷不易，平均確診要花6年，病人確診時多已是晚期，若手術無效，只能反復接受化療、標靶治療及荷爾蒙治療，卻需承受嚴重副作用。一位任職醫院的癌症個管師，因嚴重水瀉就診，經漫長時間診斷，確診時腫瘤已轉移至肝臟。

根據台灣神經內分泌瘤關懷協會資料，神經內分泌瘤發生率為每10萬人3.16例，我國每年新增約700位病人，且發生率男高於女，比率約6比4。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，台癌服務前述NET病友，最初誤認為壓力大導致長期腹瀉，或電解質不平衡才導致水瀉，到最後不僅出現噁心、嘔吐症狀，體重還大幅減輕，就連走路都會喘，即使在醫院任職，醫療資源可近性高，仍花費許多時間才確診胰臟神經內分泌瘤，對一般病人考驗更大，導致多數病人診斷時已是晚期。

台灣神經內分泌瘤病友關懷協會秘書長周芳庭說，協會去年調查，NET病人腫瘤好發部位前三名分別為胰臟占比38.2%，直腸占30.9%，前腸占12.6%，因症狀不易診斷，病人平均花6年才能確診，且5成病友已發生遠端轉移，病灶可切除的病人，可獲健保給付手術治療，惡化後可使用荷爾蒙治療，二度惡化時則需要使用二線標靶治療。

蔡麗娟指出，癌症重症病人最關心疾病是否「有藥可治」，為此設法了解、比較國際趨勢，目前全球22國家已給付NET放射性核素療法（PRRT），鄰國日本全面給付、韓國也正研議放寬給付治療次數，相關藥品雖取得藥品許可證，但每次療程360萬費用，並非一般家庭所能負擔，這是臨床未滿足醫療需求，且用藥迫切性高。

周芳庭指出，國內緊極少數有經濟能力病友，可接受PRRT治療，其中一位45歲男性病人，腫瘤出現於胰臟，出現嚴重低血糖等症狀，2023年起接受4次治療後，低血糖情況排除，肝腫瘤縮小逾80％，脫離長期住院、恢復正常生活，在他治療之前，必須仰賴高濃度葡萄糖注射，「連病房都離不開，遑論離開醫院。」

癌症 健保給付 腫瘤

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