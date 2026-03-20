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財務衝擊高估10倍⋯罕見癌症新藥給付遭拒 病團盼多元考量藥品價值

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院今天舉辦「鬆綁核醫藥物法規、完善健保機制—維護神經內分泌腫瘤病友治療權益」公聽會，立委陳昭姿（左起）、劉建國、厚生會執行長陳柏同共同主持，邀請專家學者與會探討制度。記者許正宏／攝影
立法院今天舉辦「鬆綁核醫藥物法規、完善健保機制—維護神經內分泌腫瘤病友治療權益」公聽會，立委陳昭姿（左起）、劉建國、厚生會執行長陳柏同共同主持，邀請專家學者與會探討制度。記者許正宏／攝影

神經內分泌腫瘤（NET）為罕見癌症，健保給付藥品品項停留在16年前，未給付國際納為標準治療的放射性核素療法（PRRT），導致病人必須跨海求醫。醫師指出，衛福部健保署評估納入這類藥品的財務衝擊，比民間評估高出10倍，才會擠不進給付窄門；病友團體則呼籲，在評估經濟效益之外，應就病人用藥後生活品質改善、勞動力增加綜合評估。健保署回應，給付與否仍有討論空間。

中華民國核醫學會副理事長黃玉儀指出，PRRT藥品申請健保給付困境包括實證依據及財務衝擊，其中以財務衝擊最為嚴重，官方依國際研究推估需接受治療人數，與國內學者評估差距高達10倍，導致健保給付出現極大困難，國際研究與本土流行病學有所差異，盼審查時能以本土數據為主，也建議降低臨床試驗門檻，讓苦等新藥的病人盡快獲用藥機會。

NET病友關懷協會秘書長周芳庭說，據健保資料顯示，神經內分泌瘤為每10萬人僅1至3萬人罹病的罕見癌症，卻躋身住院日數排行前20名，去年排名第10，今年名次攀升至第9名，平均每千位病人有19人需住院，平均住院日數達12.48天，這表示現行治療策略出現瓶頸，沒有新型治療藥物可用，病人只能往返醫院接受傳統治療，或住院處理治療引起的副作用。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，NET病友住院時間比其他病人更長，增加家屬照顧負擔，且病人暫離職場導致勞動力損失，這些均非財務衝擊所能衡量，建議藥品價值之外，應多元考量用藥後病人生活品質改善帶來的效益，「延後給付恐反而增加健保財務負擔」，並呼籲給付時應考量本土數據，才能真實為台灣病人發聲。

黃玉儀指出，核醫藥物半衰期短，不耐長期儲存，高度仰賴即時製備與穩定供應鏈，即使統計供藥量充足，仍可能因產能調度、物流或突發需求造成短期供應壓力，除藥品納保外，建議鬆綁「藥事法」相關規定，讓國內醫院可比照國外作法，進口相關原料在院內製備藥品供病人使用，才能提高供藥韌性。

健保署醫審及藥材組長黃育文指出，該署歷年均積極評估PRRT藥品給付，藥商2021年提出健保申請後，署內曾舉行5次專家會議，且一度提至藥物給付共同擬訂會議討論，且中間與廠商針對相對療效、經濟效益預估人數等多次溝通，將持續與病友團體及學界討論。

立法院今天舉辦「鬆綁核醫藥物法規、完善健保機制—維護神經內分泌腫瘤病友治療權益」公聽會，邀請專家、學者、官員一同與會探討制度，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（圖）發言討論。記者許正宏／攝影
立法院今天舉辦「鬆綁核醫藥物法規、完善健保機制—維護神經內分泌腫瘤病友治療權益」公聽會，邀請專家、學者、官員一同與會探討制度，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（圖）發言討論。記者許正宏／攝影

立法院今天舉辦「鬆綁核醫藥物法規、完善健保機制—維護神經內分泌腫瘤病友治療權益」公聽會，衛福部中央健康保險署副署長顏家瑞（前排左起）、立委陳昭姿、劉建國、厚生會執行長陳柏同、台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖，與專家、學者、官員一同與會探討制度，會後全體拍攝大合照。記者許正宏／攝影
立法院今天舉辦「鬆綁核醫藥物法規、完善健保機制—維護神經內分泌腫瘤病友治療權益」公聽會，衛福部中央健康保險署副署長顏家瑞（前排左起）、立委陳昭姿、劉建國、厚生會執行長陳柏同、台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖，與專家、學者、官員一同與會探討制度，會後全體拍攝大合照。記者許正宏／攝影

健保給付 藥品 病人

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