宜花山區入夜防大雨 下周回暖「中南部飆31度高溫」

氣象署今天指出，東北季風及鋒面影響，今晚至明晨宜花山區防大雨，明天是未來一周水氣相對較多的一天，北、東部短暫陣雨，北部稍涼，22日起回溫，下周中南部高溫達30、31度。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚到明天，受東北季風影響，加上鋒面位於台灣東北部且其尾端在宜蘭、花蓮交界，因風向或風速在此區輻合，並受地形影響，宜蘭、花蓮山區可能有局部大雨。

林定宜指出，明天北部、東半部地區有局部或零星短暫陣雨，北部山區有不定時零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，而中南部平地維持多雲到晴。

22日東北季風減弱，風向轉成東風到東南風，林定宜表示，基隆北海岸、東半部地區有局部或零星短暫陣雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨，整體雨勢相對趨緩，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，23日之後雨勢幾乎偏零星，其中23日、24日各地大致為晴到多雲，僅東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區、東北部、大台北山區有零星短暫陣雨。

林定宜表示，儘管25日有一波微弱鋒面，但預估影響程度不大，雨區主要為基隆北海岸、東半部有局部或零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

林定宜提到，26日鋒面遠離，基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，而午後山區有零星短暫陣雨。

林定宜表示，27日各地大多為晴到多雲，午後北部、東北部及中部山區有零星短暫陣雨。他預估，下一波鋒面的時間點可能要等到28日以後。

氣溫方面，林定宜指出，明天北部、東北部整天較涼，北部約攝氏17至23度，中部17至28度，南部19至29度，東部19至25度。

林定宜表示，22日之後回溫，北部22日約17至26度，下周低溫約17、18度，高溫約27度。他提醒，中南部留意日夜溫差大，至27日之前，高溫約30、31度，低溫中部約17至19度，南部約19至21度。