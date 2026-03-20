曾接種AZ疫苗…已故作家王浩一愛女確診漸凍症辭世 疾管署出面說明

已故作家王浩一女兒王澧綾因罹患俗稱「漸凍症」的肌萎縮性側索硬化症（ALS）於3月12日辭世，知名精神科醫師王浩威描述王澧綾發病時間點時，剛好提及當時接種兩劑AZ疫苗後就出現症狀，網友們討論可能是疫苗引起ALS。對此，疾管署指出，依照臨床與研究資料顯示，目前並無證據支持新冠疫苗會增加ALS的發病風險。

王浩威今於臉書PO文，指出他的姪女王澧綾於2021年7月與11月接種兩劑AZ疫苗後，於同年底開始出現肌肉不自主顫動、行動遲緩等異常情形，後續經多家醫院神經內科診斷，確認為漸凍症。ALS好發於40至70歲族群，姪女年紀輕卻得病，且病程快速。

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）召集人、台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，臨床與研究資料顯示，目前並沒有證據支持疫苗會增加發病風險，漸凍人的致病原因目前認為與遺傳及體質較為相關，即使是年輕人也可能會發生ALS，依照國內外現行的研究顯示，並無法證明新冠疫苗會增加漸凍人發生率。

疾管署發言人林明誠表示，新冠疫苗大規模施打以來，世界衛生組織（WHO）、歐盟藥品管理局（EMA）、美國疾病管制與預防中心（CDC）等機構都建立嚴密的疫苗不良反應通報系統。

林明誠說，AZ疫苗已被證實的罕見嚴重不良反應包括血栓併血小板低下症候群（VITT）或格林-巴利症候群 GBS（一種急性周邊神經病變），但未發現AZ疫苗與漸凍症（ALS ）發生率增加有任何關聯，也從未將 ALS 列為疫苗的副作用，打AZ疫苗後發生漸凍人症，最可能的原因是時間上的巧合，現在未有科學證據能支持有因果關係。