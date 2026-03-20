台灣燈會神木主燈拆解回收 觀光署：僅留本體難重現效果

2026台灣燈會主燈「光沐－世界的阿里山」設計採循環材質理念，主要材料包含風倒木與金屬結構等，燈會結束後將進行回收再利用。交通部觀光署表示，考量風倒木屬天然材質，其長期保存及戶外展示條件須審慎評估，若作為長期展示設施，後續維護與管理亦需投入相當資源。

據了解，燈會場地由縣府向台糖公司承租，須在租約內將場地清空，委請鋼構廠商先拆除神木主燈，主要是鋼構，再加上枯木裝飾，以燈光呈現光影效果，與傳統帆布花燈不同，但螢幕與光纖都是租借，所以能點交給縣府的，主要只有鋼構及枯木，都由廠商帶回保存再一併點交。

翁章梁在燈會閉幕時提出建議，可將主燈放在阿里山下的愛情大草原，作為台18線阿里山公路的入口意象。熟悉地方人士認為是很好的建議，但嘉義縣府文觀局於2024年時與觀光署簽約時，就同意在燈會閉幕後典藏主燈，典藏於蔗埕文化園區及蒜頭糖廠，十分可惜。

觀光署指出，「光沐－世界的阿里山」除主燈裝置本體外，整體創作結合燈光、LED影像及聲光效果共同呈現，透過完整展演系統敘述嘉義與阿里山的故事。因此，若僅保留單一裝置本體而缺乏相應展示條件，較難完整呈現整體敘事與藝術效果；如規畫完整典藏展示，則需具備相對應空間條件與展示規模。

觀光署也說，在主燈設計規畫階段，即已與主燈創作團隊及專案管理單位討論，提出燈會結束後多元運用方式，包括材料回收再利用、回歸自然環境或其他適合等再利用形式，希望在兼顧藝術理念、環境永續及後續管理可行性下，尋求最適切處理方案。

觀光署表示，依嘉義縣政府申辦「2026台灣燈會」時所提規畫，燈會閉幕後主燈典藏原規畫設置於蒜頭糖廠或蔗埕文化園區等場域，並由地方政府整體規畫辦理，未來如有其他場域設置構想，仍需依場域條件、管理權責及相關行政程序進行整體評估與審慎規畫。