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34歲男打手遊突發心肌梗塞！18年菸齡「3條血管阻塞」 醫揭救命關鍵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師黃聖瑋以紅色、綠色、黃色三個指標，顯示陳男到院時三條血管嚴重阻塞的位置。圖／台中醫院提供
醫師黃聖瑋以紅色、綠色、黃色三個指標，顯示陳男到院時三條血管嚴重阻塞的位置。圖／台中醫院提供

誰說年輕就是本錢？34歲陳男日前睡前在家打手遊紓壓，打到一半突然覺得胸痛，休息後症狀加劇，從前胸痛到後背還直冒冷汗，還好住家距離醫院不到10分鐘車程，經緊急送醫急救，查出是心肌梗塞，且有三條血管嚴重阻塞，經及時接受心導管氣球擴張支架置放手術，順利恢復健康重返職場

衛福部台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋說明，陳男到院時主訴胸痛跟冒冷汗，急診團隊抽血檢查，發現陳男心肌酵素超標，懷疑心肌梗塞，立即施打抗凝血劑，並以心導管檢查，發現陳男左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈都嚴重狹窄。

陳男接受心導管團隊建議，先以氣球擴張心導管置放支架手術打通左側兩條狹窄血管，並裝上塗藥支架，一個月後再接受右側冠狀動脈狹窄部位的心導管氣球擴張支架置放治療，順利解除三條重要心血管阻塞的危機。

黃聖瑋說明，陳男雖年紀輕，但有18年菸齡，還有高血脂、高血壓病史，平時身體健壯，這次一發病就是三條大血管嚴重狹窄，幸好住家離醫院車程不到十分鐘，及時就醫立即治療救了一命；陳男出院時，也跟醫護人員保證「會立刻戒菸顧性命！」

黃聖瑋指出，臨床上四十歲以下年輕心肌梗塞的案例越來越多，去年他甚至還碰到一個月就有3例40歲以下年輕心肌梗塞案例，其中一個最年輕的才28歲。

黃聖瑋表示，造成心肌梗塞的原因很多，年齡、家族史，三高、抽菸、肥胖、壓力、不健康的飲食或缺乏運動、甚至濫用藥物，提醒民眾一旦出現呼吸急促、冒冷汗、心悸、背痛，甚至不明原因頭暈或暈厥、持續性的疲倦或突然體力不支，都可能是心肌梗塞的症狀，應立即就醫，避免遺憾。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

心肌梗塞 重返職場 醫護人員

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