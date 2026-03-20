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「手握方向盤時間」成裁罰地雷 高雄客運：已成運輸業最大痛點

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
尊嚴勞動修法聯盟今公布2025年違反勞基法前十大企業，第一名是長年霸榜王南山人壽，第二、第三名則是航空業雙雄的長榮、中華航空，號稱「護國神山」台積電也榜上有名，位居第七名。記者葉冠妤／攝影
尊嚴勞動修法聯盟今公布2025年違反勞基法前十大企業，第一名是長年霸榜王南山人壽，第二、第三名則是航空業雙雄的長榮、中華航空，號稱「護國神山」台積電也榜上有名，位居第七名。記者葉冠妤／攝影

尊嚴勞動修法聯盟今點名高雄客運違反勞基法工時遭裁罰167萬元，「手握方向盤時間」認定爭議再度浮上檯面，對此，業者回應，手握方向盤規定過於僵化，與實際營運狀況落差太大，罰單一張一張開，壓力真的很大，已成運輸業者最大的痛點。

高雄客運總經理特助陳可培指出，依現行勞動規範，若駕駛工時超過10小時，隔日需有約11小時的休息時間，才能再上線執勤，但連續假期或交通壅塞時，塞在路上也算在工時內，導致收班延誤，駕駛可能因「休息時數不足」衍生違規成為裁罰依據。

一旦被認定違反工時規定，裁罰金額多從2萬元起跳，若短期內多次違規，還可能累進加重，一張一張開，壓力其實很大，他無奈說，被罰也只能乖乖繳，讓第一線營運承受不小壓力。

陳可培也提及，交通部門為因應連假疏運需求，常要求客運業者加開班次、強化服務量能，但勞動主管機關著重工時與休息規範，兩方政策方向不一致，導致運輸業經營遇到很大難題，「一邊要我們加開班次，一邊又嚴格查核工時，常常連假剛結束就來稽查」。

他無奈說，若要完全符合法規，勢必增加駕駛輪替或安排過夜休息，成本隨之提高，若維持既有調度，則可能持續面臨裁罰風險，不過缺工問題未解，全台客運、遊覽車駕駛短缺逾2000人，導致排班調度吃緊，也讓法規與實務之間的落差更加明顯。

陳可培呼籲應召開跨部會協調聽取業者心聲，適度鬆綁法規，在保障駕駛勞動權益和維持公共運輸取得平衡，避免加重運輸業負擔。

高雄 客運 勞基法 工時 公共運輸

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