不錯失精準治療！腫瘤潰爛才就醫 7旬女驗出HER2弱陽性乳癌

74歲的小君（化名）在乳房摸到硬塊，因恐懼直到腫瘤潰爛才就醫。她原以為自己罹患三陰性乳癌，但醫療團隊發現她是「HER2弱陽性（HER2-low）」，接受健保給付新一代ADC藥物治療6個月，腫瘤獲得控制，也省下藥費上百萬元。醫師提醒，乳癌分類不再只有HER2陽性、陰性二分法，已走向更精細化，精準診斷與治療是救命關鍵。

台灣癌症基金會、乳房醫學會、乳癌病友協會共同出面呼籲乳癌患者有疑似症狀應及早就醫並配合治療。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，台灣乳癌的5年存活率已達世界水準，篩檢率近2年也從90萬人提升至130萬人，雖然醫療技術與診斷能力卓越，但在相關藥物上，健保給付可近性仍有落差。

北榮副院長曾令民分析，降低癌症死亡率的三支箭，篩檢、早期治療與晚期治療，每一個面向都至關重要。前端的篩檢與早治能減少晚期個案，但對於面臨晚期復發的病友，現在也有很好的治療，要實質降低死亡率，關鍵就在於台灣的治療策略必須與國際無差異接軌。

陳芳銘指出，過去臨床上依據HER2受體表現量，將病人分為「HER2陽性」與「HER2陰性」，最新的NCCN（美國國家綜合癌症網絡）等國際權威指引，已正式將「HER2弱陽性」視為獨立的治療考量族群，積極推動臨床與病理科的共識，落實更精細的病理判讀，讓這些病友不錯失精準治療的機會。

台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升指出，乳癌晚期腫瘤細胞往往具異質性，也就是同一顆腫瘤內，癌細胞的HER2受體表現量不盡相同。臨床數據顯示，新一代ADC（抗體藥物複合體）對HER2表現量較低族群，有助延緩惡化與延長存活，能讓病友不用一再面對換藥與惡化的打擊，對病友「心理層面的安定」與生活品質有極大的幫助。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，健保署近年不斷精進乳癌完整治療拼圖，特別去年針對「三陰性乳癌且符合HER2弱陽性」病友納入ADC藥品的給付，已實質幫助許多家庭及時獲得精準治療，並大幅減輕經濟負擔，但同屬HER2弱陽性的荷爾蒙陽性乳癌病友，也應接軌NCCN指引建議，納入給付。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，小君的HER2表現量屬於弱陽性（HER2-low），但荷爾蒙受體ER、PR陰性，有許多病友同屬HER2弱陽性，荷爾蒙受體卻是陽性，等合NCCN指引建議，卻尚未被納入給付範圍，讓人不捨同樣和時間賽跑的乳癌姊妹，期盼台灣醫療環境更友善，加速接軌國際指引。