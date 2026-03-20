發現胸部硬塊不敢面對 7旬女拖到失聲才就醫確診乳癌

「小君」有次撿東西時發現右胸有硬塊，但害怕是癌症及治療副作用，遲遲不敢面對，直到硬塊穿透皮膚造成潰爛傷口，連講話發聲都有問題，和女兒聊起此事，才趕緊就醫確診乳癌。

小君（化名）就醫時，原以為是罹患高惡性「三陰性乳癌」，已治療無望，所幸醫療團隊進一步發現她屬於「HER2弱陽性乳癌」，今年73歲的她經藥物治療，右胸腫瘤奇蹟平復，更重獲嗓音。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘今天在台灣癌症基金會、乳房醫學會、乳癌病友協會共同舉辦的衛教記者會上說明，過去臨床上會將乳癌患者依據「HER2受體」表現量，分為「HER2陽性」與「HER2陰性」，但最新美國國家綜合癌症網絡（NCCN）等國際權威指引，已正式將「HER2弱陽性」視為獨立的治療考量族群。

HER2是乳癌細胞表面的一種蛋白質，過度的表現會加速癌細胞的生長。台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升說明，晚期腫瘤細胞往往具有異質性，同顆腫瘤內，不同癌細胞間的HER2受體表現量，可能不盡相同。

之所以要將HER2弱陽性單獨分出，黃俊升解釋，傳統標靶藥物會透過藥物上的抗體，鎖定有表現HER2陽性的癌細胞，針對其釋放核彈級的化療藥物，精準殺害癌細胞；新一代ADC（抗體藥物複合體）藥物，則可以進一步攻擊附近沒有被受體連結的癌細胞，形成「旁觀者效應」，在HER2表現量較低族群仍可發揮效果。

不過，中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，目前健保僅針對「ER、PR陰性且HER2弱陽性」者提供給付，若是HER2弱陽性、荷爾蒙陽性者，目前則尚未被納入給付範圍，有病友就因經濟無法負擔自費，即使用藥後反應良好，也只能忍痛中斷治療，因此盼台灣醫療環境加速接軌國際指引。