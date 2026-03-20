育嬰假可以「日」申請 勞動部：2名以上子女各有30日

彈性育嬰假今年上路，有3歲以下子女者可以「日」請休育嬰留停，上限為30日。勞動部提醒，受僱者如果同時撫育2名以上子女，其3歲前以「日」申請育嬰留停，30日可分別計算。

彈性育嬰假制度於今年1月1日正式上路，讓受僱者在最多2年的育嬰留職停薪中，有30天能以「單日」方式申請，盼讓新手爸媽在幼兒有臨時突發狀況時可以運用。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今天在勞動部例會表示，政策上路後，陸續接獲民眾詢問，如果同時撫育子女2人，彈性以日申請育嬰留職停薪的日數，是以最幼子女算30日，或不同子女可以各請30日。

黃琦雅說，為釐清疑惑，在徵詢專家學者及勞雇團體意見後，今天正式發函給各地方政府轉知事業單位，明定受僱者若同時撫育2名以上子女，申請「未滿30日」的彈性育嬰留職停薪，可依不同子女分別計算。

黃琦雅說，彈性以日申請育嬰留職停薪的政策目的，是為了讓受僱者在子女有急迫短期照顧需求時使用，實務上不同子女生病、停課或停托的時間點不一定相同，也與「長期」育嬰留停期間可同時照顧不同子女情況不同，因此明定這樣的規定以符合政策目的。

黃琦雅也提到，據統計，截至今年2月底，已有2787名勞工提出5252件以「日」申請育嬰留職停薪津貼，占總申請人數1萬4335人的19%；其中女性為1550人、約占55.6%，男性1237人、約占44.3%，而男性申請比例高於去年整體的27.8%，顯見以日申請育嬰留停有利於男女分擔照顧責任。

另外，統計也顯示，申請案中以申請1日為大宗，占總筆數50.7%。黃琦雅表示，「以日申請」育嬰留停，確實有助於父母更彈性安排育兒時間。

黃琦雅提醒，受僱者如果申請育嬰留停，雇主依法不得拒絕，也不得因申請育嬰留停而有不利益處分；有關育嬰留職停薪照顧彈性相關問答Q&A，可至勞動部官網「建構友善生養職場」專區查詢。