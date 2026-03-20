「亞太50大永續企業」台灣高鐵榮獲第一

台灣高鐵公司近日獲選為「亞太50大永續企業」(Asia-Pacific 50 Most Sustainable Corporations)第1名，並連續兩年入選「全球200大潔淨企業」(Clean 200)，展現台灣高鐵在低碳運輸與永續營運上的卓越表現，奠定高鐵公司在亞太地區永續發展的指標地位。

「亞太50大永續企業」是由國際調查研究機構企業騎士(Corporate Knights)今年首次發布，針對亞太地區營收超過10億美元的上市公司進行評選。評比指標以永續營收、永續營收成長率與永續投資三項權重為核心，同時納入經理人薪酬與永續績效連動、企業裁罰紀錄及工安表現等綜合指標，遴選兼具永續成長潛力與低碳轉型特性的亞太代表企業。此外，「全球200大潔淨企業」則由企業騎士與國際非營利組織「As You Sow」共同發起，評比對象聚焦於全球上市公司來自潔淨經濟營收規模，榜單從全球8,229家企業中進行篩選，並排除涉及石油及資助化石燃料等爭議性產業。

台灣高鐵公司為我國低碳綠色運具的重要代表，96%營收來自本業永續收入、年運量及營收持續穩健成長，2025年全年旅運量達8,207萬人次，較前一年增加4.88%，運量與營收雙雙創下歷史新高，顯示台灣高鐵在國內交通運輸體系中的關鍵角色；在推動綠色營運方面，高鐵左營基地第二檢修廠已成功取得「綠建築合格級證書」，興建過程大量採用低碳建材與節能設備，並於屋頂設置太陽能板及導入廢水回收再利用系統，完工後將成為首座取得綠建築認證的維修基地，以持續落實台灣高鐵ESG理念與低碳營運目標。

台灣高鐵新世代列車N700ST即將於2026年7月出廠，同時左營基地第二檢修廠新建工程與燕巢總機廠擴建計畫持續推動，在運量持續成長下，維修能量與整體服務品質亦將全面提升。台灣高鐵公司期盼，讓高速鐵路持續成為連結城市、促進發展、創造美好生活的重要平台，讓旅客更真實地感受「高鐵 2.0」的嶄新面貌與永續價值。