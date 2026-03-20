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聯合航空亞洲區域航線全換737 MAX 8 飛關島、成田都有機會搭到

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
聯合航空波音737 MAX 8客機。聯合航空提供
聯合航空波音737 MAX 8客機。聯合航空提供

聯合航空日前在關島舉辦新機發表活動，正式亮相首批進駐關島的波音737 MAX 8客機，象徵聯合航空強化太平洋航網、提升旅客飛行體驗的重要里程碑。聯合航空是目前唯一一間有經營亞洲區域航線的美籍航空公司，航線涵蓋台北飛關島及高雄飛東京成田，兩條航線均由駐點關島的機隊執飛。

聯合航空計劃於2026年底前，將十架服務關島航線的現役波音737-800全數汰換為737 MAX 8。每架新機皆採用聯合航空全新客艙規格，配備全座位椅背娛樂螢幕、加大頭頂置物空間、Wi-Fi 網路、加大腿部空間座位及藍牙音訊連接，並採用 LED 艙內照明，打造明亮現代的機艙環境。此外，經濟艙前排座位可依需求收折，以便容納用於醫療後送的擔架。目前已有兩架737 MAX 8進駐關島並投入航線營運，自此以來也獲得旅客正面回饋。

聯合航空全球航線規劃與聯盟事務資深副總裁Patrick Quayle表示，長期以來，關島在太平洋航網中扮演舉足輕重的角色，它不僅是深受旅客喜愛的觀光勝地，更是串聯密克羅尼西亞各地區與亞洲及美國本土的重要樞紐。737 MAX 8 的加入將讓我們為往來該區域內 15 個目的地的旅客，提供更穩定、更可靠的飛行體驗。我們非常高興能持續深耕關島市場，為當地居民與旅客帶來符合他們期待的優質飛行與服務品質。

737 MAX 8 將自4月30日起率先投入關島至東京成田（NRT）部分航班，並同步執飛東京成田至烏蘭巴托（UBN）航線；自5月2日起，進一步加入東京成田至科羅爾（ROR）航線。至8月下旬，關島至東京成田的所有聯合航空航班、所有由成田出發的窄體客機航班，以及塞班（SPN）、雅浦島（YAP）航線，將全面改由737 MAX 8執飛。至12 月，包括「跳島航線」（Island Hopper）在內的關島所有窄體客機航班，將全數完成機隊更新。

聯合航空駐點於關島的737 MAX 8機型共設有164個座位，其中最多14席為聯合航空頭等艙（United First℠）。每個座位均標配USB充電埠與椅背娛樂螢幕，並具備專為聽障與視障旅客設計的無障礙輔助功能。機艙全區支援藍牙連接，旅客可將無線耳機直接與椅背螢幕配對，享受個人化娛樂體驗。

機上提供付費Wi-Fi服務。聯合航空亦宣布，計劃於2027年底前在全機隊導入星鏈衛星網路（Starlink），屆時所有前程萬里飛行計劃會員（MileagePlus）均可免費使用，並可透過高速網路享受串流影音、線上購物、遊戲等空中娛樂服務。

聯合航空駐關島的窄體客機機隊目前從關島飛往15個目的地，每日最多提供12班次。其中包括獨具特色的「跳島航線」（Island Hopper），途經楚克（Chuuk）、波納佩（Pohnpei）、科斯雷（Kosrae）、瓜佳蓮（Kwajalein）及馬久羅（Majuro），串聯關島與夏威夷。此外，聯合航空每周提供最多42班航班飛往日本三大城市，涵蓋東京成田、東京羽田、大阪及名古屋。737 MAX 8亦將執飛由關島延伸的其他所有航點，包括科羅爾、馬尼拉、塞班、雅浦島及台北，以及東京成田至宿霧、烏蘭巴托、塞班、高雄及科羅爾等航線。

聯合航空波音737 MAX 8客機。聯合航空提供
聯合航空波音737 MAX 8客機。聯合航空提供

關島 航線 東京

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