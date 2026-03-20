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澳洲醫師：台灣八仙塵爆成熟醫療照護是國際正面案例

中央社／ 台北20日電

國家人權委員會指出，西澳洲燒燙傷醫療服務中心主任伍德（FionaWood）訪台談及八仙塵爆表示，台灣在八仙塵爆事件後展現出相當成熟的醫療照護能力，是國際醫學界經常討論的正面案例。

澳洲駐台辦事處17日在社群網站臉書（Facebook）發文分享，今年國際婦女節系列活動，邀請澳洲頂尖的燒傷外科醫師與研究學者、西澳州燒燙傷中心主任伍德教授來台。伍德是噴霧式皮膚細胞技術（ReCell）的共同發明人，此技術大幅推動全球燒傷照護的進展。

國家人權委員會今天透過新聞稿表示，伍德17日在澳洲駐台辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）陪同下，拜訪國家人權委員會。雙方就女性賦權、原住民族健康，以及燒燙傷醫療照護與預防教育等議題進行經驗交流。

人權會說明，人權會委員高涌誠感謝並肯定澳洲每年透過國際婦女節活動表彰女性在各領域發揮專業影響力，也期盼台灣持續深化與澳洲在人權發展上的夥伴關係。

人權會提到，伍德回顧個人成長與執業經驗指出，雖然澳洲女性在醫療領域比例於過去數十年間已有顯著提升，但醫療研究長期仍以男性為中心，未能充分重視女性在創傷經驗、照護需求及復原歷程上的差異。

針對婦產科議題，伍德解釋，美國曾有研究發現，女性婦產科醫師與醫護人員更能顯著改善孕產婦獲得的醫療對待品質。從政策角度而言，婦產科正是適合提升女性代表性與領導力的專業領域，若能為年輕女性提供能夠在兼顧家庭情況下投入婦產醫學領域的支持環境與措施，將能對整個社會帶來重要貢獻。

此外，人權會委員王幼玲與葉大華分別從台灣2015年八仙塵爆事件及幼兒傷害事故統計數據，就燒燙傷照護及相關公共災害應變與預防教育議題請益。

伍德認為，台灣在八仙塵爆事件後展現出相當成熟的醫療照護能力，是國際醫學界經常討論的正面案例；至於是否需要設置更多專業燒燙傷醫療中心，透過立法及公共衛生教育，提升第一線照護人員及民眾急救應變知識，仍是更有效的做法。

伍德也分享，除透過教育宣導，改善民眾對於防治燒燙傷的意識，例如向年輕家長宣導幼兒常見的燙傷事故情形，澳洲也透過立法規範監督市售成衣材質、並要求新建住宅應有熱水溫度控制設備等。

葉大華 醫護人員 澳洲

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