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吃絲瓜「兩眼一黑」差點暈倒？家醫科醫師曝真相：主角不是它

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友吃完午餐後突然感到一陣暈眩，懷疑是絲瓜的緣故。圖/AI生成
一名網友吃完午餐後突然感到一陣暈眩，懷疑是絲瓜的緣故。圖/AI生成

絲瓜會讓人感到暈眩？一名網友發文，稱他中午吃了絲瓜、鹹蛋、冬粉與控肉後突然感到一陣暈眩、視線變黑差點暈倒，懷疑是絲瓜的緣故。對此，家醫科醫師出面解答，絲瓜雖然含高鉀離子，但其利尿效果不至於暈倒，但他食用的「冬粉」與大量食物會導致血糖快速上升、分泌胰島素，最終加劇餐後低血壓的症狀。

一名網友在Threads發文，表示他於中午吃了自己煮的一條絲瓜、一顆鹹蛋、冬粉與三塊控肉，因為不想要放到隔餐，所以全部吃掉了，在他收拾碗盤時突然感到一陣暈眩、視線變黑、血壓變低，差點就暈倒了。

原PO事後自行查閱資料，發現絲瓜含有利尿元素「鉀離子」，食用後會降低血壓，如果本身身體水分不足或血壓低，就會使血液中水分通過尿液快速代謝，才會導致視力變黑、出現暈倒的感覺；且鹹蛋中的鈉會與離子劇烈交換，使身體調節機制反應不及，造成頭暈。

此文一出，有家醫科醫師回應，絲瓜雖然利尿，但吃一條絲瓜利尿速度「不致於出現頭暈」，真正原因是吃了冬粉與諸多食物後，為了消化身體將血液集中到胃腸內，大腦四肢血流量下降，血壓本身就偏低的話，站起來的確會頭暈、兩眼一黑；且冬粉是「高升糖食物」，吃太多會讓血糖上升，身體進而分泌大量胰島素，讓血管擴張、血壓下降，惡化餐後低血壓的症狀。

還有一位中醫師留言，姿態性低血壓在中醫稱作「清陽不升」，食用寒氣重的絲瓜與油膩的控肉會使氣血集中於脾胃，無法上升至頭部。建議餐後30分鐘不要做激烈的運動、休息一下再洗碗，並在快暈倒時躺下、喝點熱薑茶、按摩百會穴（頭頂正中央）與肩井穴（肩膀最高點附近）緩解不舒服的症狀。

除了食用高升糖食物會想睡覺外，越L'EXCELLENCE功能醫學診所院長陳君琳更提醒，只要食物的熱量、油脂或蛋白質過高，同樣會啟動身體的「休息與消化」模式，讓人變得慵懶、衝勁全失，如果嗜睡已嚴重影響工作表現或開車安全，甚至伴隨心悸、手抖、頭暈、冒冷汗、情緒不穩等症狀，建議尋求專業醫療評估。

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