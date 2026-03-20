快訊

小主人感冒在家 狗狗被迫育兒「眼神死又無奈」媽媽笑翻：突然好輕鬆

記憶體股全面跌停 6檔市值單日蒸發逾1,700億元

中職／真的來了！費仔太太4月5日為龍隊開球 與小龍女一起跳應援

聽新聞
0:00 / 0:00

糖葫蘆還有「檳榔版」…夜市、網購買的到 民團籲盡速納管

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
加味檳榔充斥，民團呼籲盡速完成專法防堵。圖／台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟提供
加味檳榔充斥，民團呼籲盡速完成專法防堵。圖／台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟提供

全台去年各大夜市開始瘋賣各種糖葫蘆，除傳統水果、再到小黃瓜，甚至是「檳榔」，同時在蓬勃的網購市場中，也可輕而易舉取得「加味檳榔」，號稱添加枸杞、咖啡、咖哩、蜜餞等口味。台灣檳癌防制聯盟指出，檳榔產品正以多元新形態進入市場與日常生活，可能降低民眾警覺，籲行政院盡速完成專法管理新型檳榔產品、防堵危害。

台灣為副熱帶氣候國家，長年適合種植檳榔，也因一些文化因素，造成國人嚼食檳榔的習慣行之有年，然而卻因此導致台灣口腔癌罹患人數年年攀升。最早1997年由行政院核定「檳榔問題管理方案」，促成九大部會共同執行，台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟於2008年成立後，也長期建議政府單位全面檢視並提升檳榔暨口腔癌防制政策，倡導訂立「檳榔健康危害防制法」。

衛福部2024年底公告，預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，去年2月17日預告期滿，歷經一年多，每年3月20日是世界口腔健康日，至今未見專法身影，專法「躲貓貓」近30年，台灣每年因口腔癌死亡病人數依舊驚人。

去年各大夜市出現添加枸杞、咖啡、咖哩、蜜餞的加味檳榔，桃園、台中、嘉義、台南知名夜市皆有販售，在蓬勃的網購市場也可輕易取得。台灣檳癌防制聯盟指出，顯見檳榔產品以多元新形態進入市場與日常生活，可能降低民眾對其風險的警覺，誘引性也可能跨越傳統檳榔客群，增加兒少接觸機會，對防制策略帶來新挑戰。

台灣檳癌防制聯盟指出，因為缺乏專法，這類變相產品擴大「檳榔入口，卻無法可管」的衛生安全黑洞，推動「檳榔健康危害防制法」，主要是解決長期以來「檳榔入口卻無法可管」，以及販賣促銷無強制辨識身分難以限制未成年人取得這兩大問題，並非否定產業發展，希望在保障國民健康的前提下，促進更安全與永續的發展方向。

台灣檳癌防制聯盟呼籲行政院盡速完成專法與跨部會協調，政府與立法院持續推動相關法制進程，並適時對外說明政策規畫與時程，以對應新型態檳榔產品管理及防堵檳榔（一級致癌物）的危害，切莫放任「新型檳榔」規避監管，重蹈新興菸品因法律真空而氾濫的痛苦教訓。

同時，建議草案應全面保護兒少及孕婦，不應有豁免條件；應有專章列舉宣導、教育、篩檢及戒除等預防工作；應明列經費來源以確保各項防制工作及產業轉型，都有穩定的經費得以推動前進。

衛福部口腔健康司長張雍敏表示，檳榔專法影響層面大，各界意見分歧、衛福部正持續與各方溝通，已注意到加味檳榔問題，並與專家討論是否放進專法管理，但若要管理，法條必須精準明訂禁止哪些口味，需要時間，專法上路前會先以加強宣導為主，也請地方衛生局將加味檳榔納入宣導主軸。

口腔癌 市場 夜市

延伸閱讀

金管會揭去年金檢四大缺失 VASP業者今年依洗錢防制風險抽查

劉世芳：境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日增 警政署應主動跨出國內範圍

10天斬斷詐欺網絡！刑事局掃蕩行動逮58黑幫詐團、扣押贓款逾6千萬

韓男來台觀察街頭一幕驚呆「好羨慕」 網：疫情後真的變了

相關新聞

長官坐旁邊一路尷尬！他籲高鐵開放「選位功能」：韓國都可以

高鐵訂票系統還需要加上什麼功能，才會讓民眾更加滿意呢？一名網友發文，呼籲高鐵在訂票系統上開放「選位功能」，這樣跟長官出差時才不會因為坐在旁邊而尷尬。

問候藏病情！她曝護理師話中玄機：被問「有沒有」病患要當心

護理師的工作除了要打針、協助服藥以外，更要負責臨床工作等醫療服務。一名資歷10年的臨床護理師發文，揭露護理師動作的小秘密，每個反應都對應了病患的病情，強調如果護理師「一直問你有沒有不舒服」，就表示病患身體出現問題了，並指出護理師「不是做很多事，而是提前預防」。

已故作家王浩一愛女病逝 王浩威曝生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

知名精神科醫師王浩威今(20)日清晨於臉書發出長文，透露其37歲姪女、已逝作家王浩一女兒王澧綾（Tiffany）於3月12日辭世，由於生前罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症），並提及其發病時間點與接種兩劑AZ疫苗後出現症狀，引發外界關注。

「母胎單身」染菜花！與50歲老爸共用浴巾出事 醫警告1途徑也要防

50多歲男子在洗澡時發現下體出現三塊硬化水泡，起初自行至藥房購藥擦拭，不料症狀不但未改善，水泡反而持續增大。就醫後確診感染「菜花」（尖銳濕疣），醫師告知病毒可經由共用浴室、毛巾等途徑傳染。男子返家後建議同住兒子赴院就診，結果兒子下體同樣發現菜花，令其崩潰不已。

鐵質是菠菜40倍！日營養師推1款調味料 味噌湯加「一小撮」 輕鬆補鐵

女性常有容易疲勞、手腳冰冷或注意力不集中的困擾，這往往是「慢性缺鐵」惹的禍。根據日媒Yoga Journal報導，日本營養師建議，只要在每天喝的味噌湯裡撒上一小撮「青海苔」，就能輕鬆有效地為身體補充鐵質。

她募13萬玩南美6國挨轟急下架 本尊道歉曝動機 認用AI代筆再反覆修改

一名應屆畢業的女大學生日前在嘖嘖平台推出「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，估需18萬元，要對外募資13萬元，在社群平台引起討論，該募資計畫已經下架。她今天在Threads發文道歉，沒想到這件事會回響這麼大，「文案確實有借助AI撰寫，自己也反覆修改過」，沒有把回饋價值想清楚就貿然上架，造成大家反彈，感到抱歉，「謝謝那些在聲量一面倒的時候，還願意來鼓勵我的人」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。