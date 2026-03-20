糖葫蘆還有「檳榔版」…夜市、網購買的到 民團籲盡速納管

全台去年各大夜市開始瘋賣各種糖葫蘆，除傳統水果、再到小黃瓜，甚至是「檳榔」，同時在蓬勃的網購市場中，也可輕而易舉取得「加味檳榔」，號稱添加枸杞、咖啡、咖哩、蜜餞等口味。台灣檳癌防制聯盟指出，檳榔產品正以多元新形態進入市場與日常生活，可能降低民眾警覺，籲行政院盡速完成專法管理新型檳榔產品、防堵危害。

台灣為副熱帶氣候國家，長年適合種植檳榔，也因一些文化因素，造成國人嚼食檳榔的習慣行之有年，然而卻因此導致台灣口腔癌罹患人數年年攀升。最早1997年由行政院核定「檳榔問題管理方案」，促成九大部會共同執行，台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟於2008年成立後，也長期建議政府單位全面檢視並提升檳榔暨口腔癌防制政策，倡導訂立「檳榔健康危害防制法」。

衛福部2024年底公告，預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，去年2月17日預告期滿，歷經一年多，每年3月20日是世界口腔健康日，至今未見專法身影，專法「躲貓貓」近30年，台灣每年因口腔癌死亡病人數依舊驚人。

去年各大夜市出現添加枸杞、咖啡、咖哩、蜜餞的加味檳榔，桃園、台中、嘉義、台南知名夜市皆有販售，在蓬勃的網購市場也可輕易取得。台灣檳癌防制聯盟指出，顯見檳榔產品以多元新形態進入市場與日常生活，可能降低民眾對其風險的警覺，誘引性也可能跨越傳統檳榔客群，增加兒少接觸機會，對防制策略帶來新挑戰。

台灣檳癌防制聯盟指出，因為缺乏專法，這類變相產品擴大「檳榔入口，卻無法可管」的衛生安全黑洞，推動「檳榔健康危害防制法」，主要是解決長期以來「檳榔入口卻無法可管」，以及販賣促銷無強制辨識身分難以限制未成年人取得這兩大問題，並非否定產業發展，希望在保障國民健康的前提下，促進更安全與永續的發展方向。

台灣檳癌防制聯盟呼籲行政院盡速完成專法與跨部會協調，政府與立法院持續推動相關法制進程，並適時對外說明政策規畫與時程，以對應新型態檳榔產品管理及防堵檳榔（一級致癌物）的危害，切莫放任「新型檳榔」規避監管，重蹈新興菸品因法律真空而氾濫的痛苦教訓。

同時，建議草案應全面保護兒少及孕婦，不應有豁免條件；應有專章列舉宣導、教育、篩檢及戒除等預防工作；應明列經費來源以確保各項防制工作及產業轉型，都有穩定的經費得以推動前進。

衛福部口腔健康司長張雍敏表示，檳榔專法影響層面大，各界意見分歧、衛福部正持續與各方溝通，已注意到加味檳榔問題，並與專家討論是否放進專法管理，但若要管理，法條必須精準明訂禁止哪些口味，需要時間，專法上路前會先以加強宣導為主，也請地方衛生局將加味檳榔納入宣導主軸。