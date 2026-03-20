輔大醫院與新北小衛星合作 兒少保護整合中心再加一

輔大醫院投入兒少保護與家庭暴力及性侵害防治工作，除提供緊急醫療、責任通報及後續關懷服務外，新北市也新增和輔仁大學合作辦理假期營隊，並規劃社工與家長諮詢支持平台，讓服務從事後協助延伸至日常陪伴與預防支持，強化家庭與社區的接住能力。

輔大醫院推動「兒少保護與社區支持行動計畫」，在既有「全人守護計畫」基礎上持續擴大合作。與新北市小衛星合作以來，已串聯37處據點，將支持系統帶進社區，讓需要幫助的家庭不再孤單。

輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁表示，醫療在兒少保護中不只是治療傷害，更是發現風險與提早介入的重要起點。此計畫與社會局及學校合作，讓服務從醫院延伸到生活現場，及時接住需要幫助的孩子與家庭，也讓守護不再是單一系統的責任，而是共同承擔的行動。

輔大兒童保護暨家庭暴力性侵害防治中心主任范修平表示，臨床與實務經驗中可以看到，許多兒少的處境往往不是單一事件，而是長期壓力與風險交織的結果，因此介入不只是處理當下，更需要持續觀察與陪伴。透過與社政及社區網絡合作，讓醫療不只停留在診間，而是成為支持系統的一環，陪著孩子與家庭逐步走向穩定與復原。

輔仁大學校長藍易振表示，辦理假期營隊，讓學生有機會在實際過程中學習，也讓孩子在安全與陪伴的環境中累積不同的生活經驗。希望透過這樣的合作，把教育從課堂延伸到社區，讓學習更貼近生活，同時也為兒少提供一個可以安心探索與成長的空間。

新北市社會局長李美珍表示，本次計畫結合37個小衛星據點參與，透過在地據點長期陪伴兒少與家庭，並進一步串聯輔大醫院及輔仁大學的資源，讓服務從社區延伸到醫療與教育體系。透過跨專業合作，不僅提升早期發現與即時支持的能力，也讓後續關懷與家庭支持更為完整，強化整體兒少保護網絡的連結與功能。