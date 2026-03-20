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小傷口拖成大潰瘍！7旬翁險截肢 醫師這1招2個月癒合

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師魏經岳（左）說明，陳男（右）回診換藥，傷口幾乎完全癒合。圖／烏日林新醫院提供
醫師魏經岳（左）說明，陳男（右）回診換藥，傷口幾乎完全癒合。圖／烏日林新醫院提供

77歲陳男過去從事CNC機械操作工作，長年久站與體重過重，下肢早有腫脹、色素沉著，去年右腳踝輕微碰撞有小傷口，沒想到傷口持續擴大、反覆潰瘍、滲血，嚴重影響生活，就醫發現是第6期靜脈曲張，接受微創熱能雷射手術，2個月傷口幾乎完全癒合。

烏日林新醫院整形外科主任魏經岳表示，靜脈曲張潛藏健康危機，若長期忽視恐會出現反覆潰瘍，面臨截肢風險，產生栓塞機率是正常人的5倍，嚴重恐危害生命。

魏經岳說明，陳男就醫時，雙下肢明顯色素沉澱發黑嚴重，為第6期靜脈曲張，特徵為無法自行癒合的慢性潰瘍。經下肢靜脈超音波檢查，發現陳男右腳的靜脈管徑與左腳明顯變大，並出現靜脈逆流現象，血管循環不良導致小腿下段皮膚硬化發黑，伴隨慢性潰瘍。

魏經岳說，過去靜脈曲張多以傳統手術治療，需在全身麻醉下抽除異常淺層淨脈，手術過程極痛且恢復期長，現在醫療進步，發展出無刀微創的靜脈曲張新療法，可在超音波引導下，改以血管內方式封閉異常淺層靜脈，降低組織破壞與術後不適。

其中，熱能雷射手術從血管內部關閉異常靜脈；非熱能超級膠水黏合治療則以靜脈黏合膠打入靜脈，分段壓迫黏合血管。兩種療法皆具傷口小、疼痛低、恢復快等優勢，術後可立即下床行走，大幅縮短恢復時間。

陳男接受熱能雷射手術，術後隔天出院返家，建議他穿著醫療級彈性襪與睡前養成抬腳習慣，2個月後回診開心表示，傷口已接近完全癒合，生活品質大幅提升。　

魏經岳提醒，靜脈曲張的高風險族群包括長期久站、久坐、肥胖、懷孕史等，若出現下肢皮膚變黑、下肢嚴重水腫、慢性傷口癒合不良且發出異味滲液等情形，建議及早就醫接受靜脈超音波檢查，由專業醫師及早介入治療，避免產生嚴重的併發症，把握黃金治療時機。

醫師魏經岳（左）說明，陳男（右）回診換藥，傷口幾乎完全癒合。圖／烏日林新醫院提供
醫師魏經岳（左）說明，陳男（右）回診換藥，傷口幾乎完全癒合。圖／烏日林新醫院提供

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