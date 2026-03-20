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23歲突然頭劇痛 …檢查驚見腦中「不定時炸彈」醫警告這族群小心

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
年輕女性病患接受微創血管內栓塞治療手術後，順利止血（紅圈處為出血位置）。圖／大千綜合醫院提供
年輕女性病患接受微創血管內栓塞治療手術後，順利止血（紅圈處為出血位置）。圖／大千綜合醫院提供

23歲周姓女子正值青春年華，日前卻在毫無預兆下感到一陣劇烈頭痛，隨即伴隨嚴重的頭暈與嘔吐感，家屬見狀趕緊將她送醫急診。經腦部電腦斷層掃描，醫師赫然發現她左側腦部有出血跡象，且位置極不尋常。醫療團隊隨即進行精密檢查，證實女子為罕見的「顱內動靜脈畸形」引發出血，神經放射科醫師及時進行微創血管內栓塞治療後，順利止血，病人症狀明顯改善，成功化解一場生命危機。

苗栗市大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維指出，「顱內動靜脈畸形」是一種先天性腦血管病變，在胚胎發育過程中，如果動脈與靜脈之間缺乏微血管緩衝，導致高壓的動脈血流直接衝入脆弱的靜脈，管壁會因長期無法負荷壓力而逐漸薄弱，最終像吹太大的氣球一樣破裂，引發腦出血。這種疾病好發於30歲左右的年輕族群，臨床表現以腦出血最常見，但也可能出現癲癇或長期慢性頭痛等症狀。

康靜維表示，顱內動靜脈畸形如果不及時診斷與治療，每年約有1%至3%的出血風險，目前治療技術相當多元且成熟，主要治療有3種方式，分別是微創血管內栓塞（透過導管進入血管，精準封堵畸形處）；立體定位放射治療（透過高能射線精準照射，使畸形血管萎縮）；外科開顱手術（直接切除畸形血管團）。

他呼籲，許多年輕人常自恃身體強健，容易忽略身體發出的警訊，如果身邊有親友或年輕族群出現突發性前所未有的劇烈頭痛，甚至伴隨嘔吐、意識模糊或肢體無力，應立即就醫檢查，透過電腦斷層血管攝影等精密儀器找出病灶，以免延誤黃金救治時間。

病患經檢查發現左腦有出血跡象（紅圈處），且位置不尋常。圖／大千綜合醫院提供
病患經檢查發現左腦有出血跡象（紅圈處），且位置不尋常。圖／大千綜合醫院提供

大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維提醒，顱內動靜脈畸形以腦出血最常見，如果出現相關症狀時，務必及早就醫檢查。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維提醒，顱內動靜脈畸形以腦出血最常見，如果出現相關症狀時，務必及早就醫檢查。圖／大千綜合醫院提供

血管 人腦 年輕人

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