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台灣燈會「阿里山神木主燈」去向有變數？ 拆解後保存與否引討論

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台灣燈會神木主燈主要由枯木構成，以燈光及音響打造磅礴效果。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會神木主燈主要由枯木構成，以燈光及音響打造磅礴效果。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會結束後主燈「光沐－世界的阿里山」去處備受關注，目前正在現地拆解，預計3月25日前完成拆除，縣長翁章梁閉幕時建議，將主燈放在愛情大草原，但日前主燈捐贈儀式已簽約將典藏在蒜頭糖廠，縣府評估受限電力及音響，憂心影響再呈現效果，不排除直接拆解。

嘉義縣府2024年時與觀光署簽約，同意在燈會閉幕後典藏主燈，展後典藏於蔗埕文化園區及蒜頭糖廠，但翁章梁在閉幕時提出建議，可將主燈放在阿里山下的愛情大草原，作為台18線阿里山公路的入口意象，因愛情大草原為阿里山國家風景區管理處所轄，仍須跨部會協調。

縣府文觀局長徐佩鈴說，除了保存地點考量，也要顧及重現效果，神木主燈由丹娜絲颱風後回收枯木打造，搭配燈光、音效及乾冰，呈現磅礴氣勢，異地展示缺乏燈光及音響設備，恐影響呈現效果，主燈只有鋼構能回收利用，枯木恐難再利用，需再與觀光署及設計團隊討論。

議員詹琬蓁說，神木主燈由枯木搭建而成，外觀看起來並不起眼，需要依靠燈光設備，才能達到展示效果。若要移地展示，需要安裝燈光設備，擔心風吹日曬雨淋，很快就會壞掉，而且還要花費額外電力；但若直接拆除回收也很浪費，當初設計時可能缺乏考量。

副議長陳怡岳說，今年台灣燈會辦得非常成功，希望神木主燈可以留在嘉義，讓在地居民回憶延續；嘉義縣產業發展持續進步，主燈展現出科技感、在地特色，訴說嘉義發展的軌跡，也讓嘉義能見度提升，但留下保存需後續養護經費，且要克服技術問題，還要再經過多方討論。

台灣燈會神木主燈主要由枯木構成，以燈光及音響打造磅礴效果。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會神木主燈主要由枯木構成，以燈光及音響打造磅礴效果。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會神木主燈恐難完整保存，今天現場未見枯木，只見鋼鐵支架，拆解後保存與否引討論。記者黃于凡／攝影
台灣燈會神木主燈恐難完整保存，今天現場未見枯木，只見鋼鐵支架，拆解後保存與否引討論。記者黃于凡／攝影

台灣燈會神木主燈恐難完整保存，今天現場未見枯木，只見鋼鐵支架，拆解後保存與否引討論。記者黃于凡／攝影
台灣燈會神木主燈恐難完整保存，今天現場未見枯木，只見鋼鐵支架，拆解後保存與否引討論。記者黃于凡／攝影

台灣燈會神木主燈恐難完整保存，拆解後保存與否引討論。聯合報系資料照
台灣燈會神木主燈恐難完整保存，拆解後保存與否引討論。聯合報系資料照

詹琬蓁 台灣燈會 嘉義

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