教保機構招生開跑 提供52萬平價幼兒就學名額

115學年各縣市教保服務機構招生陸續開跑，根據教育部統計，目前全國可提供2到未滿6歲平價就學名額約52萬名，希望支持家長兼顧工作與育兒。

教育部今天發布新聞稿表示，為方便家長選擇教保服務機構，國民及學前教育署已於全國教保網陸續公告115學年各縣市公共化幼兒園招生資訊，家長可查詢「公共化教保服務專區」，或在「幼兒園查詢專區」查詢各教保服務機構招生簡章。

國教署表示，為擴展公共化教保服務及減輕家長負擔，已持續協助地方政府增設公立及非營利幼兒園，並協助各政府機關及公營事業設員工子女非營利幼兒園及職場互助教保服務中心。

國教署說，公幼及非營利幼兒園優先招收低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女與中度以上身心障礙者子女，符合優先入園資格幼兒家長，可在教保服務機構招生登記期間，備妥相關證明文件報名。

另外，員工子女非營利幼兒園及政府機關、公營公司委託辦理的職場互助教保服務中心，優先招收員工子女、孫子女後，再依序招收上述6類需協助幼兒、兄弟姊妹已在園或中心就讀且非當年度畢業生一般幼兒及其他一般幼兒。

國教署說，為落實優先入園與適性安置，有特殊教育需求幼兒家長可向地方政府設置的特殊教育學生鑑定及就學輔導會申請鑑定，經鑑定確有需求特殊教育幼兒，將依需求安置於特教學校幼兒部、幼兒園學前特教班接受特教服務。