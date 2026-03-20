郵局員工有望領4.4月獎金 王國材喊「應無問題」 需快捷人力擬1年2招

中華郵政去年仍繳出亮眼成績，全年獲利達101.54億元，中華郵政公司轉虧為盈。中華郵政董事長王國材今表示，今年表現將力拚優於去年，加上去年績效超出目標60億元，交通部也支持公司考成甲等，員工發放最高4.4個月獎金應無問題。此外，他也說因應退休潮、業務轉型，快捷人力需求多，未來擬調整為一年二次招募。

中華郵政今舉辦郵政節慶祝活動，王國材表示，全球的郵局體系都面臨寄信量減少的困境，須轉型為「包裹為主，寄信為輔」的經營型態，去年快捷業務成長約3%，整體營運亦維持約3%成長，顯示調整方向已開始見效。物流布局方面，建立A7郵政物流園區整合倉儲及郵件處理，預計今年5月啟用，將進一步提升配送效率；同時數位服務持續優化，包括郵政App功能擴充，以及提供上門收件服務，民眾可透過App預約寄件，甚至農產品也可由郵局到府收件配送。

王國材表示，雖然去年轉型有進展，但人力部分未能配合，除了要面對轉調員工退休潮外，快捷數量成長13%也需增加人力。今年2月中旬中華郵政公告招考「半日制不定期內勤職級人員」，有別於過往的招考都是全日制。王國材說，部分半日制是在特別尖峰的時刻會缺人，例如晚上或較早時間點，盼由半日制人員來補全日制尖峰不足部分，讓整體服務能量更完整，未來也考慮視人力需求，將一年一度的招考擴大為一年兩次。

根據中華郵政統計，在民國110至114年期間，公司化前的轉調人員，共有4919人退休。

此外，王國材也說，在國際金融市場波動下，中華郵政的經營策略與資金運用會更靈活調整，展望今年，國際金融環境預期較去年穩定，將持續以郵務、儲匯及壽險三大本業為核心，穩健推動業務，同時強化數位化與服務品質，以因應市場需求變化。

對於郵政工會提供應調漲郵資一案，王國材也明確說明並無調整規畫。他說，去年已達百億元獲利，短期內不會透過調漲郵價來增加收入，而是會提升服務量與品質。

他也透露，已與交通部討論將部分盈餘轉列資本，目前中華郵政資本額約800多億元，未來希望逐步提升至1000億至1200億元，以強化金融監理與授信指標，提升整體經營穩定度。