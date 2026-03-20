「母胎單身」染菜花！與50歲老爸共用浴巾出事 醫警告1途徑也要防

50多歲男子在洗澡時發現下體出現三塊硬化水泡，起初自行至藥房購藥擦拭，不料症狀不但未改善，水泡反而持續增大。就醫後確診感染「菜花」（尖銳濕疣），醫師告知病毒可經由共用浴室、毛巾等途徑傳染。男子返家後建議同住兒子赴院就診，結果兒子下體同樣發現菜花，令其崩潰不已。

泌尿科醫師黃品叡表示，患者就診時態度坦然，自述數月前曾有不安全性行為。事隔一段時間後，發現龜頭部位長出約4顆水泡，起初未將其與不安全性行為連結，自行購藥塗抹，然而症狀未見改善，方才懷疑可能為菜花感染而前往就醫。

黃品叡醫師並指出，患者確診後，接受電燒菜花治療，治療三個月後，醫師建議患者將使用過的毛巾、內褲全數丟棄更換，並對浴室及馬桶進行徹底消毒，以降低病毒殘存於環境中的傳染風險；未料患者返家隨即通知同住的兒子前往就診，得知自己無性行為卻意外中鏢，直呼「我母胎單身，從未有過性行為，怎麼這麼倒楣！」目前父子二人均已接受電燒治療。

黃品叡透露，近三個多月來，該院門診中至少已有13例菜花感染案例。所幸，後續針對梅毒、淋病等其他性病所進行的檢驗結果均為陰性，且在大甲李綜合醫院建議下，患者及兒子已接種HPV（人類乳突病毒）疫苗，以加強未來的免疫保護力。呼籲患者一旦發現感染跡象，切勿自行買藥處理，以免延誤黃金治療期。