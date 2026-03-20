已故作家王浩一愛女病逝 王浩威曝生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

知名精神科醫師王浩威今(20)日於臉書發出長文，透露其37歲姪女、已故作家王浩一女兒王澧綾（Tiffany）於3月12日辭世，由於其生前罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症），且提及發病時間點與接種兩劑AZ疫苗後出現症狀，引發外界關注。

王浩威表示，姪女於2021年7月與11月接種兩劑AZ疫苗後，於同年底開始出現肌肉不自主顫動、行動遲緩等異常情形，後續經多家醫院神經內科診斷，確認為漸凍症。

他指出，姪女當時年僅32歲，醫師評估並非典型的家族遺傳或常見發病年齡族群（多集中於40至70歲），因此對病因產生諸多疑問。不過，醫療團隊仍未能明確指出確切致病原因。

根據家屬描述，王女病程進展快速，從初期行走不穩，逐漸需仰賴助行器、輪椅，最終喪失語言、吞嚥及肢體活動能力，僅能透過眼動溝通。

儘管病情持續惡化，她仍積極查詢國內外治療資訊，包括實驗性藥物與另類療法，但多未見顯著效果。家屬也曾考慮安樂死與「斷食善終」等方式，但因身體狀況不允許而作罷。

王浩威指出，姪女面對疾病選擇接受與面對，並在有限身體狀況下持續與家人旅行、用餐，盡力維持生活品質。2024年家人曾陪同前往日本九州旅遊，留下珍貴回憶。

然而2025年間，家族接連經歷母親與其兄長（王浩一）辭世，禮儀社的人還表示，在王浩一的喪禮上可能要多一個「祭空棺」的儀式，意即騙騙老天爺說已經接二連三了。在民間習俗裡，連續兩個死亡，往往擔心會無三不成立。但他們內心只能苦笑，因為明白澧綾的狀況其實是撐不了太久的。

王浩威說，因為父親的離世，讓澧綾的身心造成重大打擊，病情明顯加速惡化。王浩威表示，姪女於3月12日下午在睡夢中安詳離世，家屬依其遺願，以低調簡單方式辦理後事，不對外公開告別式。

他並提到，姪女生前已透過眼動裝置完成遺囑，詳細交代身後安排，強調「不希望造成他人負擔」，展現其冷靜與堅強。

由於家屬提及症狀出現時間與疫苗接種時序相近，引發部分網友討論兩者是否存在關聯。不過，醫界普遍指出，肌萎縮性側索硬化症病因複雜，目前尚無明確證據顯示與COVID-19疫苗有直接因果關係，仍需進一步科學研究釐清。

文末，王浩威以長文悼念姪女，形容她在疾病折磨下仍保有幽默與體貼，「直到最後一刻仍努力平靜面對命運」，並引用其父王浩一生前的詩作寄託思念。家屬也表示，希望外界記住她生前的勇氣與生命力，而非僅聚焦於疾病本身。