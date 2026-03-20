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中央社AI操作捷徑春季班4月登場 報名享優惠
中央通訊社繼2026年初首波課程獲熱烈迴響後，4月到6月再推「2026 AI賦能學院」系列實戰課程「AI操作捷徑」春季班，每週三晚間上課，新、舊生報名都享優惠。
中央社今天表示，人工智慧（AI）浪潮正以前所未有速度重構職場格局，工作效率與專業價值面臨全面洗牌，「AI操作捷徑」春季班特邀資訊管理權威、國立台北大學教授兼資訊中心主任汪志堅博士領軍，率學員從核心指令進化到智慧自動化與數據決策。
中央社說，工具更迭快速，唯有掌握底層邏輯才能立於不敗。系列課程分2期，除教導ChatGPT與LLM核心指令撰寫，更將實踐3分鐘產出20頁摘要與商務簡報，並運用Canva AI與Veo3製作高品質影像。
此外，中央社表示，課程將深入AI與Excel數據協作、瀏覽器自動化外掛監控、Perplexity深度研究與事實查核，帶領學員在無程式背景下，打造最懂個人業務流程專屬GPTs數位員工，讓AI成為真正決策助手。
中央社說，為回饋學員，凡曾參與1月課程舊生，報名這系列任一課程可折抵新台幣2000元；新生如果同時報名兩課程，可享2000元折抵優惠。
中央社表示，「2026 AI賦能學院」旨在賦能行政管理、行銷企劃、媒體編輯及各界主管，建立不可替代個人專業。AI不會取代專業人士，但懂得運用AI將掌握未來競爭主導權，誠摯邀各界菁英共同進化，詳請可查官方網站https://cna.com.tw/aischool/aischool-2/或報名連結https://www.accupass.com/event/260312034358793281809https://www.accupass.com/event/2603120343587932818090。
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