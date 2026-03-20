快訊

小主人感冒在家 狗狗被迫育兒「眼神死又無奈」媽媽笑翻：突然好輕鬆

記憶體股全面跌停 6檔市值單日蒸發逾1,700億元

中職／真的來了！費仔太太4月5日為龍隊開球 與小龍女一起跳應援

聽新聞
0:00 / 0:00

中央社AI操作捷徑春季班4月登場 報名享優惠

中央社／ 台北20日電

中央通訊社繼2026年初首波課程獲熱烈迴響後，4月到6月再推「2026 AI賦能學院」系列實戰課程「AI操作捷徑」春季班，每週三晚間上課，新、舊生報名都享優惠。

中央社今天表示，人工智慧（AI）浪潮正以前所未有速度重構職場格局，工作效率與專業價值面臨全面洗牌，「AI操作捷徑」春季班特邀資訊管理權威、國立台北大學教授兼資訊中心主任汪志堅博士領軍，率學員從核心指令進化到智慧自動化與數據決策。

中央社說，工具更迭快速，唯有掌握底層邏輯才能立於不敗。系列課程分2期，除教導ChatGPT與LLM核心指令撰寫，更將實踐3分鐘產出20頁摘要與商務簡報，並運用Canva AI與Veo3製作高品質影像。

此外，中央社表示，課程將深入AI與Excel數據協作、瀏覽器自動化外掛監控、Perplexity深度研究與事實查核，帶領學員在無程式背景下，打造最懂個人業務流程專屬GPTs數位員工，讓AI成為真正決策助手。

中央社說，為回饋學員，凡曾參與1月課程舊生，報名這系列任一課程可折抵新台幣2000元；新生如果同時報名兩課程，可享2000元折抵優惠。

中央社表示，「2026 AI賦能學院」旨在賦能行政管理、行銷企劃、媒體編輯及各界主管，建立不可替代個人專業。AI不會取代專業人士，但懂得運用AI將掌握未來競爭主導權，誠摯邀各界菁英共同進化，詳請可查官方網站https://cna.com.tw/aischool/aischool-2/或報名連結https://www.accupass.com/event/260312034358793281809https://www.accupass.com/event/2603120343587932818090。

事實查核 台北大學 Excel

延伸閱讀

遠傳打造「遠傳智靈」以AI賦能企業智慧營運 打入製造、醫療、運輸

人生70才開始！北市職能學院開AI課 74歲學員全班「年次」最小

Alibaba.com啟動AI外貿百企育成計畫

相關新聞

長官坐旁邊一路尷尬！他籲高鐵開放「選位功能」：韓國都可以

高鐵訂票系統還需要加上什麼功能，才會讓民眾更加滿意呢？一名網友發文，呼籲高鐵在訂票系統上開放「選位功能」，這樣跟長官出差時才不會因為坐在旁邊而尷尬。

問候藏病情！她曝護理師話中玄機：被問「有沒有」病患要當心

護理師的工作除了要打針、協助服藥以外，更要負責臨床工作等醫療服務。一名資歷10年的臨床護理師發文，揭露護理師動作的小秘密，每個反應都對應了病患的病情，強調如果護理師「一直問你有沒有不舒服」，就表示病患身體出現問題了，並指出護理師「不是做很多事，而是提前預防」。

已故作家王浩一愛女病逝 王浩威曝生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

知名精神科醫師王浩威今(20)日清晨於臉書發出長文，透露其37歲姪女、已逝作家王浩一女兒王澧綾（Tiffany）於3月12日辭世，由於生前罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症），並提及其發病時間點與接種兩劑AZ疫苗後出現症狀，引發外界關注。

「母胎單身」染菜花！與50歲老爸共用浴巾出事 醫警告1途徑也要防

50多歲男子在洗澡時發現下體出現三塊硬化水泡，起初自行至藥房購藥擦拭，不料症狀不但未改善，水泡反而持續增大。就醫後確診感染「菜花」（尖銳濕疣），醫師告知病毒可經由共用浴室、毛巾等途徑傳染。男子返家後建議同住兒子赴院就診，結果兒子下體同樣發現菜花，令其崩潰不已。

鐵質是菠菜40倍！日營養師推1款調味料 味噌湯加「一小撮」 輕鬆補鐵

女性常有容易疲勞、手腳冰冷或注意力不集中的困擾，這往往是「慢性缺鐵」惹的禍。根據日媒Yoga Journal報導，日本營養師建議，只要在每天喝的味噌湯裡撒上一小撮「青海苔」，就能輕鬆有效地為身體補充鐵質。

她募13萬玩南美6國挨轟急下架 本尊道歉曝動機 認用AI代筆再反覆修改

一名應屆畢業的女大學生日前在嘖嘖平台推出「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，估需18萬元，要對外募資13萬元，在社群平台引起討論，該募資計畫已經下架。她今天在Threads發文道歉，沒想到這件事會回響這麼大，「文案確實有借助AI撰寫，自己也反覆修改過」，沒有把回饋價值想清楚就貿然上架，造成大家反彈，感到抱歉，「謝謝那些在聲量一面倒的時候，還願意來鼓勵我的人」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。