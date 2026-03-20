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台南旅宿家數突破千家 旅宿業營收成長至113.5億元
台南為國旅第一品牌，自市長黃偉哲上任以來，整體旅宿家數從519家成長至1,003家，一般旅館增加2,265房、民宿增加1,802房，各類型旅宿住用率平均提升9%到10%，旅宿業營收從67.7億成長到113.5億元。
台南市政府表示，為落實市長「富饒台南」的政策目標，各局處通力合作，「推動歷史街區」、「產業升級」，以及「吸引科技新貴進駐」等多元策略，致力提升城市整體發展動能。未來將持續強化觀光與產業連結，帶動街區經濟發展，維持領先全國的旅宿產業成長力道，持續刷新觀光產值。
在黃偉哲的指導下，台南市政府已公告六處歷史街區，總面積超過500公頃，規模是全國最大，觀旅局將依據民宿管理辦法，在具人文及歷史風貌的區域，持續輔導民宿設立，帶動地方繁榮。
此外，落實科技產業投資，帶動商務旅客成長，在南科台南園區已有台積電先進製程聚落，在沙崙科學城也招商AMD等AI產業進駐，透過雙引擎發展的經濟策略，帶動國內外商務旅客成長。
觀旅局表示，台南觀旅市場持續成長，吸引多家旅館進駐，例如市民關心的大億麗緻舊址，將由希爾頓酒店旗下頂級品牌「Signia by Hilton」接手經營。台南首家透過BOT形式興建的福爾摩沙酒店，去年也通過觀光署認證為五星級旅館。未來台南市政府會以三大策略推動旅宿住用率提升，同步帶動就業與觀光發展。
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