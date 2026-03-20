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英國流行性腦脊髓膜炎非社區傳播　台灣暫不提升旅遊警示

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
英國南方近期發生校園流行性腦脊髓膜炎群聚，衛福部疾管署將持續監測，暫時不會發旅遊警示。本報資料照
英國南方近期發生校園流行性腦脊髓膜炎群聚，衛福部疾管署將持續監測，暫時不會發旅遊警示。本報資料照

英國南方近期發生校園流行性腦脊髓膜炎群聚，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）對英國肯特郡KENT發生腦膜炎群聚事件最新評估，對歐盟地區一般民眾的公共衛生風險為「很低very low」，原因是此群聚並非社區傳播。衛福部疾管署將持續監測，暫時不會發旅遊警示

疾病管制署副署長林明誠說明ECDC對英國KENT腦膜炎群聚事件的最新評估，對歐盟地區一般民眾的公共衛生風險為「很低very low」，原因是此群聚並非社區傳播，現有確診個案主要在特定時段暴露於坎特伯雷Canterbury的夜店，另一曝露點為KENT大學。

ECDC建議歐盟地區若出現與該感染事件相關病例，應立即追蹤密切接觸者並給予醫療處置。目前美國疾病管制中心也並未對英國提升旅遊警示。疾管署說明，基於歐盟、美國對英國KENT腦炎群聚的觀察和處理，我暫時不針對英國發布旅遊警示。

疾管署也呼籲，醫師看診需詢問旅遊史、接觸史等TOCC，加強對境外移入傳染病警覺和通報，民眾旅外時避免在人多密閉空間逗留，自國外返國後兩週內也要自我健康監測，如有身體不適切莫輕忽，儘快就醫並主動告知旅遊史，大家一起降低境外移入傳染病對社區的風險。

疾管署說明，流行性腦脊髓膜炎健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予適當的抗生素是可以治療。

疾管署說，正常人不太容易被腦膜炎雙球菌侵襲，流行性腦脊髓膜炎易感族群有四類，免疫尚未完全的嬰幼兒、密集生活者（如軍營、學生宿舍或長時間逗留人多且密閉的空間等）、脾臟功能不全及免疫低下者、國際旅遊者（尤其是非洲流行地區及沙烏地阿拉伯朝覲活動者）。

疾管署 旅遊警示 歐盟

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