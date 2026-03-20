8種生活習慣傷心臟！不喝牛奶、臥室太亮 都提高心肌梗塞風險

一名應屆畢業的女大學生日前在嘖嘖平台推出「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，估需18萬元，要對外募資13萬元，在社群平台引起討論，該募資計畫已經下架。她今天在Threads發文道歉，沒想到這件事會回響這麼大，「文案確實有借助AI撰寫，自己也反覆修改過」，沒有把回饋價值想清楚就貿然上架，造成大家反彈，感到抱歉，「謝謝那些在聲量一面倒的時候，還願意來鼓勵我的人」。

2026-03-20 10:56