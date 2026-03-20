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8種生活習慣傷心臟！不喝牛奶、臥室太亮 都提高心肌梗塞風險
據日媒「女性自身」報導，美國波士頓內科醫師大西睦子指出，生活習慣對心血管健康影響甚鉅。
綜合全球最新醫學研究，整理出以下8個容易增加心血管疾病風險的壞習慣：
1. 不喝牛奶：中國浙江中醫藥大學於2025年研究指出，每週至少喝一次牛奶或每天喝的人，比極少喝牛奶的人罹患心血管疾病的機率顯著較低。這可能是因為牛奶有助抑制體內的慢性發炎。
2. 完全不吃納豆：日本國立心血管疾病研究中心研究顯示，女性每天吃納豆（約每三天吃一盒）的人，心房顫動的風險，和完全不吃的人相比，大幅降低56%。
3.喝過量葡萄酒：西班牙巴塞隆納大學於2024年研究發現，隨餐適量飲用（每週1杯至每天半杯以下）能降38%心血管疾病風險。但只要每天超過1杯，就沒有保護效果。醫界也強烈反對為了「預防疾病」而刻意喝酒。
4. 缺乏適量運動：英國研究統整逾三千萬人數據發現，只要每天進行約11分鐘（每週75分鐘）快走或輕鬆騎車等中強度活動，就能降低17%的心血管疾病風險。
5. 不爬樓梯：中國北京大學在2023年分析超過45萬人數據，發現每天只要願意爬50階樓梯（約等同5層樓），罹患心肌梗塞的風險就會降低20%。
6. 看電視看太久：香港大學運用英國生物樣本庫35萬人的研究證實，無論有無糖尿病遺傳風險，每天看電視超過2小時的人，比看不到1小時的人，心血管疾病風險高出12%。
7. 睡眠不規律與過勞：美國國家老化研究所2025年發表於《美國心臟協會雜誌》的研究指出，一週內睡眠時間長短落差達1小時，心肌梗塞風險就會增加23%。此外，工時過長、睡眠少於6小時或超過9小時也是高危險因子。
8. 臥室太亮：澳洲福林德斯大學（Flinders University）分析約8.9萬人數據研究顯示，夜間開燈睡覺的人，比起在全黑環境中入睡的人，心臟衰竭機率高出56%，心肌梗塞發生率更是大幅飆高47%。
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