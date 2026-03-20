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今明北濕涼南晴熱 周日全台大回暖上看30度高溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今明兩天北部受到涼空氣影響，比較舒適的天氣，其他地方溫暖、日夜溫差大。周日開始，各地都容易有日夜溫差偏大情形。降雨以北部、東半部迎風面降雨為主，中南部地區多雲到晴。本報資料照片
今明兩天北部受到涼空氣影響，比較舒適的天氣，其他地方溫暖、日夜溫差大。周日開始，各地都容易有日夜溫差偏大情形。降雨以北部、東半部迎風面降雨為主，中南部地區多雲到晴。本報資料照片

今明兩天北部受到涼空氣影響，比較舒適的天氣，其他地方溫暖、日夜溫差大。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，周日開始，各地都容易有日夜溫差偏大情形。降雨以北部、東半部迎風面降雨為主，中南部地區多雲到晴。今晚到明天清晨，宜花山區和比較靠沿海區域可能有局部大雨發生機率。

今天是24節氣的春分，趙竑表示，今天有一道微弱的鋒面通過台灣東方外海，受到這波微弱鋒面以及鋒後的東北季風的影響，今天台灣附近的天氣有些不一樣的地方。鋒面位置從日本南方海面一直延伸到台灣東方外海，鋒後水氣比較多，北台灣、東半部地區雨比較多，中南部維持晴到多雲穩定天氣，這樣的天氣情形預估會影響到明天，明天水氣會比今天更多。周日之後台灣附近轉為以吹溫暖的東南風為主，天氣變得更加穩定。

未來1周天氣變化，趙竑表示，鋒面位置移動到偏向台灣東方外海，明天大致上以類似的天氣為主，高壓的位置為台灣北部地區帶來偏涼爽的偏東北風環境，至於鋒前的比較偏中南部和花東地區則是以偏暖空氣影響為主。

他說，周日、下周一以東南風到南風的環境，不過到下周一晚上，又會有一道鋒面南壓到台灣的北部海面，所以下周二還是有機會受到鋒面影響，不過鋒面稍微比較微弱，所以台灣大致上以穩定天氣為主，不過北部、東半部地區不時偶爾有局部短暫陣雨。下周三、下周四鋒面更加靠近，這段時間還是有微弱鋒面影響。

未來降雨趨勢，趙竑表示，今天白天降雨區域以基隆北海岸、東半部地區、恆春半島，不定時有零星陣雨，北部山區也會有零星陣雨發生，中南部地區則是午後山區有短暫陣雨天氣為主。今晚之後東邊水氣會比較多，宜蘭、花蓮比較靠近交界，還有沿海區塊，降雨比較明顯，可能有局部大雨發生機率。

明天降雨和今天類似，不過趙竑表示，東邊水氣比較多一點。周日環境慢慢轉偏東風，東半部地區整天不定時會有陣雨狀況，中南部山區午後零星陣雨為主。下周一、下周二偏南風到東南風的環境，台東、恆春半島整天不定時降雨，宜蘭、花蓮、大台北山區留意午後降雨。下周三、下周四受微弱鋒面影響，各地水氣漸轉多，西半部山區還是以午後降雨天氣為主。

溫度趨勢，趙竑說，今天、明天感受涼爽、舒適；其他地方都還是偏熱天氣，都有來到25度以上高溫，北部高溫23至24度左右。之後偏南風的環境出現，各地高溫都有機會26度以上，甚至在中南部近山區有機會來到30度附近。這段期間日夜溫差大，早出晚歸適時增減衣物。

趙竑表示，回暖期間留意低雲或霧影響，周日至下周三馬祖、金門，以及周日至下周二清晨西半部地區，交通往返留意航班資訊。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 鋒面

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