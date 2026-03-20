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中醫使用超音波如「科技把脈」讓針灸更精準 衛福部將訂定治療指引

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，全台200位中醫師報名參與超音波學會培訓，經後續資格篩選、考試等程序，已有62位中醫師取得超音波學會會員。記者林琮恩／攝影
中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，全台200位中醫師報名參與超音波學會培訓，經後續資格篩選、考試等程序，已有62位中醫師取得超音波學會會員。記者林琮恩／攝影

把脈為中醫傳統診療方式，隨醫療科技進展，診斷技術推陳出新，國內中醫界爭取使用超音波作為「科技把脈」，輔助針灸進針，讓治療更精確。中醫師公會全聯會指出，已有62位中醫師取得超音波學會會員資格，將持續與超音波學會、醫師公會溝通，目前各界共識為超音波用於中醫傷科輔助。衛福部中醫藥司指出，待中醫師全聯會與西醫相關團體討論後，將協助訂出治療指引。

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，全台200位中醫師報名參與超音波學會培訓，經後續資格篩選、考試等程序，已有62位中醫師取得超音波學會會員，超音波醫學會推動設立「超音波專科」提高使用率，目前衛福部尚未有明確答覆，因超音波使用範圍廣，從腸胃科、泌尿科、心臟科至婦產科都有應用範圍，西醫醫師公會全聯會對中醫使用超音波技術範疇仍有疑慮，各界密切溝通中。

蘇守毅指出，超音波可用於中醫針灸輔助，尤其人體背部肌肉層較薄，針對很瘦的病人要更小心進針，使用超音波可提升針灸準確率，此外，對於簡單的肝膽腸胃系統腫瘤，中醫經由超音波輔助，也可進行判斷，「利用超音波輔助診斷準確率是好事」，目前超音波用於中醫傷科，包括表層肌肉組織等檢測，目前較無疑慮且有共識，對於深層超音波應用專家想法各有不同。

蘇守毅說，盼從傷科開始，逐步推動中醫使用超音波用於婦科、肝膽等不同領域診斷，且搭配各專科醫學會醫師指導，協助中醫師累積經驗，讓超音波結果判讀更精確。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰指出，針對中醫師使用超音波議題，衛福部以病人為主要考量，盼在超音波輔助之下，讓針灸治療更安全、更有成效，預計先由中醫師公會全聯會與西醫超音波學會討論後，界定出中醫使用超音波範圍，衛福部再介入協助，經會議討論訂出中醫使用超音波的訓練時數與治療指引，不過，目前並無訂出推動時間表。

針灸 醫療科技 超音波

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