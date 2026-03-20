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她募13萬玩南美6國挨轟急下架 本尊道歉曝動機 認用AI代筆再反覆修改

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
嘖嘖平台日前出現「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，一名應屆畢業的女大學生規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，預計花費18萬元，對外募資13萬元，在社群平台引起討論。圖／取自Threads
嘖嘖平台日前出現「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，一名應屆畢業的女大學生規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，預計花費18萬元，對外募資13萬元，在社群平台引起討論。圖／取自Threads

一名應屆畢業的女大學生日前在嘖嘖平台推出「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，估需18萬元，要對外募資13萬元，在社群平台引起討論，該募資計畫已經下架。她今天在Threads發文道歉，沒想到這件事會回響這麼大，「文案確實有借助AI撰寫，自己也反覆修改過」，沒有把回饋價值想清楚就貿然上架，造成大家反彈，感到抱歉，「謝謝那些在聲量一面倒的時候，還願意來鼓勵我的人」。

「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫提案人，提出「女孩Wordaway南美冒險 18萬真實換宿日記」專案，自稱單槍匹馬闖南美六國，專案內容標題為「女孩的南美實驗：從墨西哥到秘魯的80-100天」，將以打工換宿和拍片紀錄的方式，展開南美生活之旅，剩下的開支盡量控制在「背包客等級」的生活水準。「所有的實測過程，我都會整理成一份你真正可以用的『南美實測指南』，把花費、路線、風險、安排等全部寫下來，讓你未來走南美時，可以少走一點冤枉路」。有網友批評「旅費請自己賺好嗎」、「乞丐募捐奇文共賞」。

該計畫的提案人今天在Threads發文道歉，她表示，沒想到這件事會回響這麼大，仔細思考後決定把嘖嘖上的募資文下架。當初的動機是在歐美平台Fund My Travel、GoFundMe上看到很多類似的旅遊募資活動，心想「如果能試試看，有流量就賺到，真的募資成功的話更好」。但是歐美平台沒有台灣的國家選項，或是選了台灣之後收款功能不能點，只好用台灣的平台。沒想到台灣跟歐美的網路文化差這麼多。

她說，現在回頭看，確實沒有把回饋價值想清楚就貿然上架，造成大家反彈，「這點我很抱歉」。她也感謝網友願意留言，很多留言是很實用的建議，包括緊急備用金太少、回饋方案沒考慮清楚、專業度不足、應該先有作品集才有說服力，「這些都是我沒想到的盲點」。

至於文案內容，她坦承，確實有借助AI撰寫，不過她也反覆修改過，第一次寫募資企畫，還是有很多不足。如何創造價值讓人信服，「是這次給我最大的課題」。對於有網友批評字體太醜，「字體也記起來了，下次換粗體」。

「沒想到這是一次反效果行銷」，她表示，能讓這麼多人轉發、甚至上新聞、得到百萬流量，是做夢也沒想到的事。「因為訊息有點炸，哀居（指IG）先暫時關了公開，整理好再回來」。

其他網友表示，「不要募資單純只是去玩，如果可以想出一個特殊計畫 ，比如到當地撿垃圾、淨灘，相信會有更多人支持妳」、「能有勇氣上架，基本上已經贏過網上只會敲鍵盤的酸民好太多了，不要被這些負能量淹沒了」、「其實剛出社會拿別人的錢出國沒問題，我也拿過，問題是除了家人或朋友，為什麼陌生人要贊助妳圓夢」。

秘魯 自助旅行 募資 AI

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