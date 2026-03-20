Skytrax年度最佳機場評選出爐 新加玻樟宜機場再度奪冠

英國非營利獨立調查機構Skytrax本月18日晚間在英國倫敦頒發2026年最佳百大機場評選結果獎項，毫無意外，新加坡樟宜機場再度被評為2026年度最佳機場。樟宜機場集團執行長嚴錦榮先生領取了該獎項，同時也獲得了其他四個重要獎項，分別是「世界最佳機場餐飲」、「年旅客吞吐量 6000 萬至7000 萬人次類別的世界最佳機場」、「世界最佳機場入境服務」和「亞洲最佳機場」。

新加坡樟宜機場曾13次榮獲「世界最佳機場」稱號，後續排名分別為仁川國際機場、東京羽田國際機場、香港國際機場、東京成田國際機場、巴黎戴高樂機場、羅馬菲烏米奇諾機場、伊斯坦堡機場、慕尼黑機場以及溫哥華國際機場。

其他特別表現的項目評選中，首爾仁川機場榮獲「世界最適合家庭出行的機場」這一令人夢寐以求的稱號。東京羽田機場也榮獲三項大獎，分別是世界最清潔機場（主要機場）、世界最佳國內機場以及擁有世界最佳機場旅客便利性和無障礙設施。

香港國際機場則榮獲「世界最佳機場洗手間」獎，並同時獲得「世界最佳機場安檢流程」獎。倫敦希斯洛機場榮獲「世界最佳機場購物」大獎。名古屋中部國際機場榮獲「世界最佳區域機場」頭銜和「亞洲最佳區域機場」稱號。熊本麻生機場獲得「世界最佳新機場航站樓」稱號。

利雅德的哈立德國王國際機場榮獲「世界進步最快機場」獎，其全球評級較往年有了顯著提升，這主要得益於其新升級的二航廈啟用。巴黎戴高樂機場連續第四年榮獲歐洲最佳機場獎，而姊妹機場巴黎奧利機場則榮獲歐洲最佳區域機場的最高獎項。

日本北海道新千歲機場榮獲「世界最清潔機場」（年旅客吞吐量達 3,000 萬人次）大獎。關西國際機場二航廈航廈則再度榮獲世界最佳低成本航站樓獎。桃園國際機場在2026年的評選中再次取得成功，榮獲世界最佳機場行李遞送獎。

休士頓機場系統連續第4年榮獲世界最佳機場藝術獎，繼續保持其主導地位。羅馬菲烏米奇諾機場被評為南歐最佳機場， 赫爾辛基萬塔機場被評為北歐最佳機場， 布達佩斯機場再次榮獲東歐最佳機場稱號。慕尼黑機場榮獲歐洲最佳機場員工獎和中歐最佳機場獎。

開普敦機場是非洲最大的獎項得主，榮獲兩項大獎，包括非洲最佳機場獎和非洲最佳機場員工服務獎。德里國際機場榮獲印度及南亞最佳機場獎，海德拉巴機場榮獲印度及南亞最佳機場員工服務獎， 班加羅爾機場榮獲印度及南亞最佳區域機場獎。

在最佳機場飯店類別中， 樟宜機場皇冠假日酒店榮獲世界最佳機場飯店和亞洲最佳機場飯店獎。舊金山機場君悅酒店第二次榮獲北美最佳機場飯店獎， 慕尼黑機場希爾頓飯店榮獲歐洲最佳機場飯店獎。布里斯本機場鉑爾曼酒店榮獲澳洲及太平洋地區最佳機場飯店獎，而班加羅爾泰姬飯店再次榮獲印度及南亞最佳機場飯店獎。

深圳凱悅酒店榮獲中國最佳機場酒店稱號， 開羅機場艾美酒店榮獲非洲最佳機場酒店稱號， 巴林瑞享酒店榮獲中東最佳機場酒店稱號。