問候藏病情！她曝護理師話中玄機：被問「有沒有」病患要當心

護理師的工作除了要打針、協助服藥以外，更要負責臨床工作等醫療服務。一名資歷10年的臨床護理師發文，揭露護理師動作的小秘密，每個反應都對應了病患的病情，強調如果護理師「一直問你有沒有不舒服」，就表示病患身體出現問題了，並指出護理師「不是做很多事，而是提前預防」。

一名從事臨床護理師10年的女網友在Threads發文，表示護理師的各個小動作其實對應了病患的病情好轉與否。她舉例，護理師若常常要求病患「走一走」，代表病患恢復得不錯；但如果護理師忽然仔細觀察、總是詢問是否不舒服時，病患就要特別當心了，因為這代表護理師發現病患身體有問題。

原PO表示，如果護理師巡房時，笑著說「今天氣色不錯喔」，則表示病患病情很穩定。許多人誤以為護理師只負責打針，量血壓，原PO強調，護理的本質並不是做很多事，而是「提前預防」。

此文一出，有位醫師留言，表示他在帶醫療團隊時，總是說護理師是團隊中的「耳朵和眼睛」，且護理師寫的護理紀錄通常是整個團隊最完整的，肯定了護理師在醫療體系中的價值。另有網友指出，在得到新冠肺炎重症時多虧好醫師和好護理師的幫助，才能讓他恢復健康，呼籲民眾一定要以客氣的態度對待醫護人員，「因為他們就像天使」。

更多網友對辛苦工作的護理師表達感謝之意，「真的感恩護理師，說真的醫生沒辦法常見到，所有的狀況都要靠護理師反應」、「謝謝護理師」、「護理師都是天使扮的」。

實際上醫院護理人力荒一直是台灣醫療的問題，衛福部研擬引進外籍照服員進入急性病房。有評論認為，台灣需要的不是補丁政策，而是整體的醫療人力戰略規畫，政府應思考的是如何投入實質的各類教育資源，從校園端的培育到職場端的專業加給，讓投入照護領域的人看得到未來。