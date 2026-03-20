2026全台商圈TOP 10大洗牌！冠軍不是逢甲、西門町

全台商圈討論度大洗牌

全台各地商圈向來是許多人假日出遊的熱門去處。從小吃雲集的夜市街區，到潮流品牌匯集的購物熱點，每一處商圈都承載著在地文化與城市活力。無論是深受學生族群歡迎的逢甲商圈、中原夜市，還是結合文青氛圍與精品百貨的中山商圈，皆各有其擁護者。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於去年盤點「全台十大商圈」，當時由台中大甲商圈奪冠，北港商圈和逢甲商圈則緊追在後。今年再度啟動調查，近半年結果發現這次榜單迎來大洗牌，不僅共有六家新面孔首度入榜，就連前段班排名也幾乎全面易主。從區域分布來看，北部商圈依舊聲勢驚人，一口氣包辦排行榜五名，包括西門町、南機場夜市、中原商圈、中山商圈與士林夜市等皆強勢入榜。究竟這些商圈亮點何在？又有哪些重大事件助攻聲量飆升？本文帶你一次掌握今年最具話題性的逛街勝地。

No.10 光華夜市

不同於外地遊客雲集的觀光型商圈，高雄的光華夜市可說是在地人私藏的宵夜天堂。這座超過50年歷史的老牌夜市，最早是由光華戲院周邊的攤販聚集而成，隨著人潮逐漸湧入，攤商也慢慢往光華二路一帶集中，並逐步發展成今日熱鬧非凡的夜市商圈。

光華夜市以便宜又大碗的各種小吃聞名，無論是鑊氣十足的鱔魚意麵、Q彈滑順的鹽水意麵，還是溫潤滋補的豬心冬粉、藥燉排骨，又或是充滿炭火香氣的碳烤三明治，每一口都是老高雄人心目中無可取代的道地美味。此外，由於地處市區、周邊交通便捷，不論開車或搭乘大眾運輸都相當方便，也讓光華夜市成為許多人下班後或深夜覓食的首選去處。

No.9 西門町商圈

被譽為「台北原宿」的西門町商圈，是兼具歷史文化與潮流風格的代表性地標，也是國外遊客來台必訪的熱門景點。這裡除了匯集流行服飾、街頭小吃、動漫周邊等多元元素，還坐擁豐富的歷史文化底蘊，如西門紅樓、萬年大樓等懷舊建築，其不僅見證城市發展，也與現代商圈完美結合，交織出舊城新趣的迷人氛圍。

在小吃方面，西門町同樣魅力十足，像是以「站著吃」型態聞名的阿宗麵線、堪稱明星級滷味的老天祿，以及永遠總是大排長龍的天天利美食坊，從街頭小吃到人氣伴手禮應有盡有，多元的人氣美食與蓬勃的街頭生命力，使西門町長年位居台北最受歡迎的商圈之列。

No.8 三多商圈

高雄的三多商圈素有「台灣曼哈頓」之稱，與夢時代商圈、五福商圈、巨蛋商圈並列高雄四大商圈，是高雄最具代表性的娛樂購物地標之一。三多商圈以高雄大遠百、太平洋SOGO百貨、新光三越為主軸，形成氣勢磅礡的百貨大道。三座百貨龍頭在此交織出龐大的購物網，不僅網羅了各大精品與流行服飾，周邊亦環繞著影城、美食及各式質感小店，打造出一站式吃喝玩樂的生態圈。

除了多元化的消費選擇，三多商圈更坐擁交通地利之便，鄰近捷運與公車站，主要幹道為三多路以及中山路，讓人在城市穿梭間能輕鬆接軌時尚尖端。無論是追求最新潮流的時尚達人，還是喜愛美食探店的饕客，都能在這裡找到屬於自己的需求。

No.7 南機場商圈

南機場夜市堪稱是「台北人的灶咖」，雖然夜市範圍不大，但美食密集度卻相當高。不同於追求浮誇噱頭的觀光型夜市，這裡聚集了許多歷史悠久的老字號攤位，而能在美食一級戰區中存活至今的店家，絕對都是經過時間的考驗，味道自然有保證。網路上甚至流傳一句江湖傳說：「不好吃的店家，基本上無法在南機場立足」，足見其美食水準之高。

近年來，南機場夜市因受到夜市王的加持，以及多家攤位榮獲必比登的推薦而聲名大噪。知名代表小吃如山內雞肉飯、燒餅、臭豆腐、麻油雞等，再度刷爆各大社群版面，讓這個樸實的夜市不僅吸引在地居民，也逐漸成為外地遊客探索台北庶民小吃的必訪之地。

No.6 中原商圈

緊鄰中原大學的中原夜市，是結合學區文化與青春潮流的熱鬧生活圈。因地處學區，這裡聚集不少高CP值的銅板美食，從知名的御冠園鮮肉湯包、紅色炸彈蔥油餅，到秒殺級的扯厚腿、開運屋地瓜球，每一家都是排隊必吃的人氣名店；此外，中原商圈的潮流服飾同樣吸引目光，光是實踐路、日新路一帶就聚集了大量韓系服飾與平價鞋店，成不少年輕族群尋寶、治裝的潮流聖地。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2026年3月4日至3月8日，中原夜市無預警爆發大量歇業，不少店家陸續張貼出頂讓訊息，社群平台上掀起高度關注，網友表示「中原是中壢少數可以逛衣服的地方了，拜託活下去」、「中原夜市二房東很多，租金又貴，店家很難生存」、「中原商圈一直都沒合法過，攤商跟店面一直都是大地主的」。

No.5 六合夜市

在2026年的商圈爭霸戰中，高雄六合夜市從去年的第九名一舉躍升至第五名，成為本屆表現最亮眼的黑馬之一。身為南部最具指標型的觀光型夜市，六合商圈擁有超過170個攤位，尤其以海產粥、鹽蒸蝦與木瓜牛奶等在地小吃聞名，吸引不少國內外遊客特地前來朝聖。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2026年11月24日，當時人氣女團TWICE攻佔高雄世運主場館，吸引超過18萬名歌迷湧入港都，帶動六合夜市觀光人潮；另一波聲量高峰則是出現在2026年12月6日，AAA頒獎典禮一連2天在高雄世運主場館登場，各大韓星現身高雄街頭，甚至還有民眾在六合夜市巧遇TWS的朴允浩，現場捕捉的偶像路透照在網路上瘋傳，也讓六合夜市話題再度升溫。

No.4 一中街商圈

位於台中的一中街商圈，是許多人學生時期最熟悉的逛街熱點。憑藉鄰近學區的地理優勢，一中街長年吸引高中生與大學生前來消費，也逐漸形塑出獨特的青春潮流文化。這裡白天是人潮絡繹不絕的購物商圈，入夜後則轉為小吃雲集的夜市，從早到晚都充滿熱鬧氛圍。商圈內匯集大量日韓系服飾與特色古著，巷弄間也藏有不少質感飾品店，款式新穎、價格親民，讓人輕鬆掌握流行趨勢。



除了購物外，一中街美食更是洗版IG的流量常客。育才街及周邊巷弄小吃林立，從份量十足的超大雞排、入味涮嘴的滷味，到Q彈入味的雞腳凍，各式小吃應有盡有。再加上緊鄰中友百貨，串聯百貨商場與傳統夜市的消費模式，讓一中街商圈兼具便利與多元性，也成為台中旅遊不可錯過的精華地段。

No.3 中山商圈

去年未入榜的中山商圈，這次以極高的討論度奪下榜單第三名。這座以捷運中山站為核心、一路延伸至赤峰街一帶的潮流聚落，街區風貌新舊交錯，形塑出獨特的文青氛圍。這裡不僅百貨商場林立，巷弄間更藏有許多職人咖啡館與特色選物店，尤其是連接中山站與雙連站的「心中山線形公園」，不只成為市中心難得一見的綠意廊帶，每逢假日還會不定期舉辦市集活動，吸引不少年輕族群前來拍照打卡，也讓中山商圈持續維持高討論度。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰集中在2025年12月21日至12月26日，主因是中山商圈在去年底發生無差別砍殺事件，造成4死11傷的慘劇，引發全台輿論沸騰，每日討論聲量皆飆破兩千筆。雖然這起重大社會治安事件將中山商圈推上了討論度第三名，但相關留言多偏向負面情緒，也反映出民眾對商圈治安議題的高度關注與敏感。

No.2 逢甲商圈

FB／逢甲夜市

作為台灣最具代表性的觀光夜市之一，逢甲夜市匯集數百家攤販與商家，不管在去年還是今年都穩坐榜單前段班。這裡的小吃以新奇、多變聞名，是不少創意美食的發源地，像是大腸包小腸、起司馬鈴薯、懶人蝦等，都是從逢甲夜市掀起風潮，進而紅遍全台。此外，加上明倫蛋餅、阿華黑輪、日船章魚小丸子、溫家地瓜球等人氣名店的加持，讓逢甲商圈的夜市小吃享譽全台，也成為許多外地遊客指定必訪的美食熱點。

不過，隨著近年物價上漲與營運成本攀升，逢甲夜市的盛況似乎也大不如前。近期PTT上一則以「逢甲商圈怎麼感覺沒落了」為題的貼文，引發了大量網友共鳴與熱烈討論。不少留言將矛頭指向物價，紛紛留言表示「夜市那麼貴去百貨就好」、「草莓糖葫蘆150是加了什麼獨門秘方」、「無良房東店面租金越來越高，留下來的當然只能漲價」。

No.1 士林觀光夜市商圈

大甲商圈讓位，王者換人坐！本次士林夜市以32,895筆驚人聲量強勢奪冠，穩坐全台首位。作為台北市規模最大的指標性夜市，即便近年來的觀光人潮有衰退的趨勢，但討論度仍然不容小覷。這裡匯集了無數名揚國際的傳統小吃，吸引不少國外觀光客慕名而來。從豪大大雞排、士林大香腸、生炒花枝，再到上海生煎包與忠誠號蚵仔煎，每一道都是遊客心目中的經典美味；其中，好朋友涼麵更因連續多年獲得米其林必比登推薦，為士林增加不少話題度與討論聲量。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間共有兩個明顯聲量高點。第一波是出現在2025年12月22日，中山商圈發生無差別砍殺事件後，士林夜市竟驚見有人拿刀閒晃，引發網友熱烈討論，單日網路聲量飆升至2,798筆；第二波高峰則落在同年9月23日，因攤商遭毆打事件，讓治安隱憂再次成為焦點，討論度直衝1,324筆。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月14日至2026年3月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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