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國際蘭展外銷訂單增3% 農業部估3到5年逾百億元
「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」已閉幕，據農業部統計，共接2346萬美元（約新台幣7.5億元）訂單，較2025年增加3%，預估台灣蘭花未來3到5年外銷訂單可達新台幣101.8億元。
農業部今天發布新聞稿表示，蘭展吸引超過30萬人次參觀，展覽期間由中華民國對外貿易協會辦理國外買家貿易洽談會，邀20國、32名買主與台灣37家蘭花業者洽談224場次。
另外，展場超過90個展售攤位的「花卉幸福市集」受參觀民眾喜愛，農業部說，蘭展現場花卉銷售金額達1397萬元，台南市在地農特產品精品館銷售也有約900萬元業績。
農業部說，今年蘭展覽呈現台灣花卉產業競爭力，展示育種、智慧農業與花卉科技堅強實力，其中最受矚目亮點包括「綻放館」中超過10萬朵蘭花結合數位技術，呈現自然與科技融合感官體驗。
另外，展場以蘭花為畫布，利用特殊噴染技術結合世界名畫創新做法，透過蘭花立體呈現經典藝術；「花漾館」展示在超過1200株參賽蘭花中脫穎而出的全場冠軍花萬代蘭，展現深厚栽培功力；「花卉科技展區」以65公尺沉浸式弧形投影古地圖、島嶼輪廓與鯤神話意象，及以裸視3D技術呈現漂於空間中鯨魚幻象，與參觀者互動營造出震撼科技視覺體驗。
農業部說，為延伸展覽推廣效益，深化花卉美學並落實永續農業理念，農業部花卉創新園區研究發展中心規劃將展後花況良好的盆栽資源，免費提供台南公部門、公益團體及中小學共75個單位申請近2萬5000盆餘花做後續運用。
此外，農業部規劃4月1日到20日在花卉創新園區開放「花卉科技展」展區，採團體預約方式提供參觀服務，邀各界體驗台灣花卉產業融合藝術與數位科技創新成果，現場提供花卉手作體驗（材料費每份150元），預約報名連結為https://forms.gle/eJn8nKToMkaBQ11R8。
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