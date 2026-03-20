北東濕涼到明天 賈新興：周日起轉熱 3月下旬全台高溫機率高

今天是24節氣的「春分」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天大致太平洋高壓籠罩，其中的周日至下周二台中以北深夜至清晨易有局部霧或低雲影響能見度，周日至下周五中午感覺有一點點熱，下周六受微弱鋒面及偏強東北季風影響。

天氣趨勢，他說，明天受東北風影響，北海岸、基隆、東北角至宜花陰時多雲偶有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。周日至下周一，花東至鵝鑾鼻一帶陰時多雲偶有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。下周二，午後宜花東山區有零星短暫雨。下周三，苗栗以北沿海及北海岸至基隆，陰時多雲偶有零星短暫雨，午後桃園以北及宜花東至恆春半島有零星短暫雨。

賈新興表示，下周四，北海岸、基隆、東北角至宜花東有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。下周五，午後，桃園以北山區及宜花東山區有零星短暫雨。下周六，受微弱鋒面通過及偏強東北季風影響，台中以北有局部短暫雨，午後各地山區及宜花東亦有局部短暫雨。29日，午後台南以南、南投以南山區及花東山區有局部短暫雨。30日，午後山區零星短暫雨。

短期氣候趨勢預測顯示，3月下旬至4月全台以高溫的機率較高，3月下旬降雨以偏少的機率較高，4月上旬降雨正常至偏少，4月中旬起至4月30日仍以少雨的機率較高。

已經3月中旬，還有東北季風影響，賈新興表示，去年3月16日至20日，受華南雲雨區及強烈大陸冷氣團影響；3月28日至31日接連受鋒面、大陸冷氣團及華南雲雨區影響。而且去年4月1日至2日受大陸冷氣團及華南雲雨區影響，12日至13日受鋒面及東北季風增強影響，23日至26日接連受鋒面、東北季風增強及華南雲雨區影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。