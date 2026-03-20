快訊

中油前執行長涉貪近3000萬！宣判前棄保潛逃 法院發布通緝

金鐘名導柯一正遭控跳引擎蓋、砸車！深夜「還原真相」：被她設局

春分開運！「7星座」財星入命 正偏財全面爆發、運勢飆升

聽新聞
0:00 / 0:00

長官坐旁邊一路尷尬！他籲高鐵開放「選位功能」：韓國都可以

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友希望高鐵在訂票系統加上「選位功能」。聯合報系資料照
不少網友希望高鐵在訂票系統加上「選位功能」。聯合報系資料照

高鐵訂票系統還需要加上什麼功能，才會讓民眾更加滿意呢？節目《中文怪物》冠軍申聖贊發文，呼籲高鐵在訂票系統上開放「選位功能」，這樣跟長官出差時才不會因為坐在旁邊而尷尬。對此，有內行網友指出，其實台灣高鐵「商務車廂」就能自己選位置，只需要在訂票完成後，點選「重新選位」功能就可以了。

節目《中文怪物》冠軍申聖贊在Threads發文，表示希望台灣高鐵開放選位的功能，現在的訂票系統都是隨機分配的，假如分配到不喜歡的位置想重新選，就必須先取消訂票再重訂，非常麻煩且耗時間。

申聖贊舉例，與長官一同出差時，兩人一起買票就會被分配相鄰的位子，讓人很尷尬也不自在。像韓國高鐵KTX就可以自己挑選車輛和位置，台灣高鐵卻遲遲不開放，讓他不能理解。

此文一出，有網友透露他跟高鐵人員反映很多次此要求，獲得的回應是「開放選位會影響搭乘率」。另有網友觀察到，高鐵的對號座位分配有一定邏輯，會根據乘客的目的地安排靠窗或走道，減少乘客上下車打擾到對方的機率，但他仍遇過靠窗乘客比他更早下車的情況。

還有不少網友指出高鐵「商務艙」其實可以自己選位置，只要在訂票系統或手機App上先訂好座位，再點選「重新選位」，便能依照座位圖挑選自己喜歡的空位；如果是普通車廂，只有現場櫃檯買票才行。

高鐵座位也曾引起討論，一名網友抱怨高鐵三人座中間的「B位」壓迫感超重，令人相當痛苦。有網友建議買票時可以指定靠窗或靠走道的位置，或是選擇搭乘商務艙，避免困擾，也有人指出「B座位其實比較寬」。

高鐵

延伸閱讀

怎麼停進去的？男廁深處驚見機車 網友笑翻狂推理「進廁之謎」

電子入境卡風暴！我反制要改稱「南韓」 韓網再嗆：台灣人自卑又憂鬱

吃Buffet還有人會偷打包？ 一票人點頭曝案例：很可悲

超商微波不求人！他曝小7微波爐隱藏功能 一票人開眼界：長知識

相關新聞

她募13萬玩南美6國挨轟急下架 本尊道歉曝動機 認用AI代筆再反覆修改

一名應屆畢業的女大學生日前在嘖嘖平台推出「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，估需18萬元，要對外募資13萬元，在社群平台引起討論，該募資計畫已經下架。她今天在Threads發文道歉，沒想到這件事會回響這麼大，「文案確實有借助AI撰寫，自己也反覆修改過」，沒有把回饋價值想清楚就貿然上架，造成大家反彈，感到抱歉，「謝謝那些在聲量一面倒的時候，還願意來鼓勵我的人」。

長官坐旁邊一路尷尬！他籲高鐵開放「選位功能」：韓國都可以

高鐵訂票系統還需要加上什麼功能，才會讓民眾更加滿意呢？一名網友發文，呼籲高鐵在訂票系統上開放「選位功能」，這樣跟長官出差時才不會因為坐在旁邊而尷尬。

2026全台商圈TOP 10大洗牌！冠軍不是逢甲、西門町

全台商圈、夜市何其多！盤點一中街、中原夜市、中山商圈等必逛清單，從美食小吃到潮流購物通通有，包你一站式滿足吃喝玩樂。

她募資13萬玩南美6國稱實測 網轟「乞丐募捐」專案悄下架

嘖嘖平台日前出現「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，一名應屆畢業的女大學生規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，預計花費18萬元，對外募資13萬元，「不是玩，是帶回台灣背包聖經」，強調贊助者未來赴南美旅遊可以少走一點冤枉路；在社群平台引起討論，其他網友議論「旅費請自己賺好嗎」、「乞丐募捐奇文共賞」，該募資計畫已經撤下。

今天「春分」桃園以北、東半部溼答答 周日起回暖小心霧擾交通

今天是24節氣的春分，中央氣象署表示，東北季風影響，加上有鋒面停留在東北部海面，天氣較為不穩定，桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹、苗栗山區有局部短暫陣雨，晚間宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

Z世代不滿AI演算法 為1件事成「獨立書店最壞時代」救星

你有多久沒逛書店？去年一年，台灣有逾十家的獨立書店關門，包括知名的淡水有河BOOK、政大書城花蓮店。書店危機不只發生在台灣，「搶救獨立書店」已成全球運動。社群平台讓年輕人整天黏在虛擬網路上，卻也成了讓他們走進實體書店的契機。因社群平台出現的「書店文藝復興」，似乎在台灣也嗅到可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。