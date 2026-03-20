長官坐旁邊一路尷尬！他籲高鐵開放「選位功能」：韓國都可以

高鐵訂票系統還需要加上什麼功能，才會讓民眾更加滿意呢？節目《中文怪物》冠軍申聖贊發文，呼籲高鐵在訂票系統上開放「選位功能」，這樣跟長官出差時才不會因為坐在旁邊而尷尬。對此，有內行網友指出，其實台灣高鐵「商務車廂」就能自己選位置，只需要在訂票完成後，點選「重新選位」功能就可以了。

節目《中文怪物》冠軍申聖贊在Threads發文，表示希望台灣高鐵開放選位的功能，現在的訂票系統都是隨機分配的，假如分配到不喜歡的位置想重新選，就必須先取消訂票再重訂，非常麻煩且耗時間。

申聖贊舉例，與長官一同出差時，兩人一起買票就會被分配相鄰的位子，讓人很尷尬也不自在。像韓國高鐵KTX就可以自己挑選車輛和位置，台灣高鐵卻遲遲不開放，讓他不能理解。

此文一出，有網友透露他跟高鐵人員反映很多次此要求，獲得的回應是「開放選位會影響搭乘率」。另有網友觀察到，高鐵的對號座位分配有一定邏輯，會根據乘客的目的地安排靠窗或走道，減少乘客上下車打擾到對方的機率，但他仍遇過靠窗乘客比他更早下車的情況。

還有不少網友指出高鐵「商務艙」其實可以自己選位置，只要在訂票系統或手機App上先訂好座位，再點選「重新選位」，便能依照座位圖挑選自己喜歡的空位；如果是普通車廂，只有現場櫃檯買票才行。

高鐵座位也曾引起討論，一名網友抱怨高鐵三人座中間的「B位」壓迫感超重，令人相當痛苦。有網友建議買票時可以指定靠窗或靠走道的位置，或是選擇搭乘商務艙，避免困擾，也有人指出「B座位其實比較寬」。