今「春分」北東濕涼 夜晚清晨低溫再探1字頭 周日起迎好天氣

微弱鋒面掠過以及東北季風增強影響，北部、東半部地區昨天開始天氣轉變，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，有局部短暫陣雨同時溫度下降轉涼，中南部地區則沒有太明顯的感受，沿海風力增強不過天氣依然穩定。

今天是24節氣的春分，他說，今明兩天微弱鋒面尾端仍大致停留在台灣東北部近海，北邊的冷空氣強度有限，中層的短波槽東移位置也較為偏北，因此地面鋒面系統很難真正移過台灣，水氣也不足，鋒面附近的雲雨帶發展較好的位置偏向在台灣東北方海面上，東北部、東部沿海地區有時略受影響但程度有限，台灣海峽這一側的雲雨帶發展偏弱，雷達上看不到明顯的降雨回波。

鋒面後方的東北季風則是持續來到台灣附近，吳聖宇表示，台灣海峽這一側以及北部、東北角沿海一帶風力較強，有局部強陣風出現，在鋒面雲雨帶發展偏弱的情況下，東北季風帶來的迎風面地形降雨反而比較明顯，今明兩天在基隆北海岸、大台北東側、宜花東以及恆春半島仍會有局部短暫陣雨機會，定量降雨預報圖仍顯示東北角、宜蘭一帶可能有局部較多的累積雨量。

吳聖宇表示，北部地區包括苗栗以北到大台北西側區域，以多雲到陰的天氣為主，山區有些局部短暫陣雨，平地偶有零星小雨或飄雨機會。台中以南的中南部地區大致維持多雲或晴的天氣，山區同樣會有些局部小雨或飄雨的機會，平地天氣較為穩定。

溫度方面，他說，今明兩天在北部、東北部受東北季風影響，白天溫度也相對偏涼，高溫大約在21至24度間，花東地區高溫則是在24至27度間，中南部因為天氣較好，受東北季風涼冷空氣影響有限，高溫仍可以來到27至30度，南北之間的溫度差異較明顯。夜晚清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區有機會出現14至16度上下的低溫，中南部的日夜溫差較為明顯。

吳聖宇表示，周日東北季風減弱，隨著地面高壓東移，很快風向就會轉為偏東到東南風，下周一、下周二會再轉為東南到偏南風，地面鋒面位置北退到長江以南、東海一帶活動，台灣回到鋒面前的暖區內，中層以上也是相對高壓脊影響，水氣有更為減少的趨勢。

周日天氣逐漸好轉，吳聖宇表示，東半部仍有些零星局部短暫陣雨機會，北部恢復多雲到晴，中南部持續是多雲到晴的天氣。下周一、下周二東半部仍有零星降雨，西半部為晴到多雲天氣，風向轉南風之後，留意夜晚清晨容易出現局部霧或低雲的機會。北部、東北部白天溫度逐漸會回升到26至28度，花東地區高溫26至28度，中南部地區持續有28至30度或以上的高溫，不過夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區局部14至16度低溫出現機會，各地日夜溫差仍較明顯。

他說，下周三、下周四長江以北又有短波槽東移，位置同樣偏北，但是槽後微弱東北季風南下，可能有機會把地面鋒面再度往南推到北台灣附近，北部、東半部雲量增多，有局部短暫陣雨，中南部仍不受影響，維持多雲到晴的天氣型態。冷空氣同樣偏弱，預估屆時應該只有北台灣溫度稍降，其他地方的溫度不受明顯影響。

下周五白天東北季風減弱，北東部天氣好轉，但是吳聖宇表示，下個周末北邊有較深的短波槽東移，雖然槽線經過的位置還是有些偏北，但是往南伸的幅度較大，帶動下來的東北季風也較強，下周五深夜到下周六上午之間掠過台灣附近向東移動，後方東北季風很快來到台灣附近且強度較強，一路會影響到29日，北部、東半部降雨增多，中南部比較不受影響。北部、東半部一帶的溫度起伏變化會比較大，不過實際降溫幅度再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。