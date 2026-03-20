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她募資13萬玩南美6國稱實測 網轟「乞丐募捐」專案悄下架

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
嘖嘖平台日前出現「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，一名應屆畢業的女大學生規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，預計花費18萬元，對外募資13萬元，在社群平台引起討論。圖／取自Threads
嘖嘖平台日前出現「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，一名應屆畢業的女大學生規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，預計花費18萬元，對外募資13萬元，在社群平台引起討論。圖／取自Threads

嘖嘖平台日前出現「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，一名應屆畢業的女大學生規畫從墨西哥秘魯自助旅行，預計花費18萬元，對外募資13萬元，「不是玩，是帶回台灣背包聖經」，強調贊助者未來赴南美旅遊可以少走一點冤枉路；在社群平台引起討論，其他網友議論「旅費請自己賺好嗎」、「乞丐募捐奇文共賞」，該募資計畫已經撤下。

「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫提案人，提出「女孩Wordaway南美冒險 18萬真實換宿日記」專案，自稱單槍匹馬闖南美六國，專案內容標題為「女孩的南美實驗：從墨西哥到秘魯的80-100天」，她打算以打工換宿和拍片紀錄的方式，展開南美生活之旅，剩下的開支會盡量控制在「背包客等級」的生活水準。「替你去走一段你可能沒有機會走的路。然後我會把那段路，完整帶回來給你」。

提案人並指，「所有的實測過程，我都會整理成一份你真正可以用的『南美實測指南』，把花費、路線、風險、安排等全部寫下來，讓你未來走南美時，可以少走一點冤枉路」。

Threads有網友直呼「真是毀我三觀的貼文，旅費請自己賺好嗎？」其他網友表示，「她原文有一句話『用自己的勞動和時間，換取食宿』，她就應該要靠自己的勞動去想辦法賺到她要的旅費才對」、「不用你替我們走，如果沒有機會，我們還有Google maps街景服務」、「現在真的是只要臉皮夠厚就無敵了」、「那些年輕人是不是以為背包客世代的我們死光了」、「不是應該先有工作有剩餘的錢再去享受嗎」、「最近以各種名義的乞丐好多」。

也有網友認為，「這不就只是賣旅遊電子書的概念而已，又不是白白拿錢，沒必要這麼負面吧」、「才18萬先去賺錢存錢啦，真是傻眼」、「我看了募款最下面有IG帳號，點進去有她去法國跨年的動態合輯，她真的需要募款嗎」、「老實說要存18萬不難吧？這項計畫也沒有急迫性，到底是在」、「好扯，我們都是有錢後才開始一直出國玩，她相反了好厲害」。

該募資計畫推出42天都無人贊助，直到昨天終於有1人捐款300元，不過該募資計畫已經下架。

墨西哥 秘魯 自助旅行

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