「春雨鋒面掛在台灣北部外海」 北東降溫 專家指今晚宜花恐大雨

今天是24節氣的春分，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，昨天起至周末，春雨鋒面接力東移，位置就掛在台灣北部或東北部外海附近，局部地區環境水氣增加，但降雨區域相當侷限，迎風面的北部、東北部及東部地區有些降雨的機會，溫度也略下降，不過從預報看起來，鋒面系統結構不強，後方的冷空氣又偏弱，影響程度可能有限。

他說，初步評估，在此期間，雨勢不會太強，持續時間也不會太長，午後局部山區也會有零星短暫陣雨發生，其它地區則繼續維持為晴到多雲天氣。

另一方面，他提醒，東北季風在局部地形作用下被強迫抬升，迎風面的降雨則易被加強；今晚，宜蘭及花蓮地區則有局部大雨發生的機率。一直要等到周日之後，隨著鋒面遠離，東北季風減弱，天氣也就會跟著慢慢轉好，環境也將逐漸轉趨穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。