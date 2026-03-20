今天「春分」桃園以北、東半部溼答答 周日起回暖小心霧擾交通

今天是24節氣的春分，中央氣象署表示，東北季風影響，加上有鋒面停留在東北部海面，天氣較為不穩定，桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹、苗栗山區有局部短暫陣雨，晚間宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，氣象署說，今天北部、東北部及東部天氣稍涼，白天高溫約22至24度，其他地區仍舒適溫暖，高溫約27至30度，南北溫差大，南來北往留意溫度變化，至於低溫方面變化不大，各地約16至19度。澎湖陰時多雲，18至22度；金門晴時多雲，14至21度；馬祖多雲短暫陣雨，12至15度。

明天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；鋒面位於台灣東北部海面，桃園以北、東半部地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨東北部及東部山區有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

周日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

下周一至下周四各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區及東北部、大台北山區有零星短暫陣雨。

下周五鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周六、29日東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；春季天氣變化快速，天氣預報不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。

氣象署表示，鋒面通過前或天氣回暖期間，常有低能見度現象發生；周日至下周三金、馬以及周日至下周二北部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意路況安全，交通往返留意航班資訊。