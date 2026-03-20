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疑諾羅病毒？運動會前夕萬丹國小44名師生上吐下瀉 廚房停工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹國小驚傳疑食物中毒案，校園廚房採公辦民營，衛生局19日到學校疫調與採檢相關環境檢體。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣萬丹國小驚傳疑食物中毒案，校園廚房採公辦民營，衛生局19日到學校疫調與採檢相關環境檢體。圖／屏東縣衛生局提供

屏東縣萬丹國小驚傳疑食物中毒案，學校3月18日晚間接獲導師回報，有學生陸續出現上吐下瀉，經統計共44名師生，衛生局19日上午到校疫調與環境檢體採樣，要求學校廚房暫停作業，環境清消。

教育處指出，18日晚間接到萬丹國小導師回報，有學生拉肚子、嘔吐，校安通報後，衛生局19日上午到校採驗，根據食品安全衛生管理法第41條規定，命學校廚房暫停作業，環境清消後，須確認衛生環境改善，通過複查後才能恢復供餐，後續依規定將相關事證移請屏東地檢署偵辦。

據了解，18日晚間是萬丹國小學生到安親班後，接連發生腸胃不適，43名學生、1名老師出現症狀就醫。18日中午營養午餐是炒飯。萬丹國小廚房採公辦民營，除了供應萬丹國小外，還有萬丹國小竹林分校與萬丹鄉興華國小。

目前發生症狀都是萬丹國小師生，集中4四年級。縣議員許展維、縣議員洪宗麒紛紛接獲家長反映。也有家長將萬丹國小疑食物中毒事件PO在萬丹鄉地方社團引發討論。

萬丹國小本周六21日辦運動會，學校在緊鑼密鼓排練，可能是小朋友在操場跑來跑去等，疑似諾羅病毒，空氣飛沫就可以傳染，不過詳細原因，仍待衛生局調查釐清。

萬丹國小表示，19日各班已完成消毒，也要求學生用餐務必用肥皂洗手，食物不可以共食或分享。

由於衛生局已經命令學校廚房暫停作業，萬丹國小廚房還要供應周邊學校，共約900多名師生，廚房暫停作業後，學校緊急調度。

衛生局表示，目前通報44人就醫，無人住院也未再接到醫療院所通報，將持續監測萬丹國小師生健康狀況。

屏東縣萬丹國小驚傳疑食物中毒案，校園廚房採公辦民營，衛生局19日到學校疫調與採檢相關環境檢體。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣萬丹國小驚傳疑食物中毒案，校園廚房採公辦民營，衛生局19日到學校疫調與採檢相關環境檢體。圖／屏東縣衛生局提供

營養午餐 廚房 衛生局

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