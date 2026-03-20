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東北風影響1地恐大雨 吳德榮：周日轉晴暖如夏 全台熱飆30度高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天東北風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，東北部有較大雨勢；北台偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。本報資料照片
今、明兩天東北風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，東北部有較大雨勢；北台偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。本報資料照片

今、明兩天東北風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨，東北部有較大雨勢；北台偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。今天北部15至24度、中部16至30度、南部16至32度、東部17至29度。

吳德榮說，周日至下周五白天微弱鋒面北移、滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱，最高氣溫北台約30度左右、中南部30度以上，早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。下周三、下周四微弱鋒面前緣的鬆散雲系靠近，影響很輕微、北台雲量略增，北海岸增加一些零星降雨的機率。

至於下一波天氣變化，他表示，下周五晚起微弱鋒面快速南下，北、東轉雨，氣溫降。下周六雨後多雲。29日晴暖的天氣。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，並頻繁調整，需持續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 東北風 鋒面

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