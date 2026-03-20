1孩聘外傭 勞動部：非保母

外籍家庭幫傭新制將於四月十三日上路，十二歲以下的一孩家庭就具聘僱資格，不過外界質疑全台兩萬餘的保母、家事服務員工作權益恐受影響。勞動部長洪申翰說，外籍幫傭定位為家事幫手，並非擔任專業保母。目前執業保母是八千人，家事服務工作者一萬三千人，將建立媒合平台，同時提供跨部會訓練課程。

勞動力發展署署長黃玉齡說，將協助開拓勞務市場，由衛福部強化托育人員媒合平台，勞動部則是在台灣就業通網站開設專區，協助家事服務人員媒合工作。精進專業技能部分，也將提供專案計畫，若參加職訓會有獎勵措施，不排除發就業獎勵。

不過托育及就業政策催生聯盟質疑，新加坡大量引進外籍家務工後，生育率甚至下跌；托盟去年調查也顯示，就算聘了外籍幫傭，六成本來就在就業女性仍會繼續就業，剩下四成沒就業的，也僅一成返回職場，對提振女性勞參率幫助也不大。

勞動部次長李健鴻表示，各國生育率涉及因素複雜，提振生育率、女性勞參率不是開放外傭的主要政策目標，只是在眾多安心續留職場的政策裡，再多加一項選擇。