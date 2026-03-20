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國民年金給付加碼 朝野無共識

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

立法院社福衛環委員會昨天審查「國民年金法」部分條文修正草案，針對老年加計及基本保證、遺屬年金、原住民給付，政院版主張每月五千元，朝野立委競相加碼，最高喊價到一萬元；不過，朝野立委都支持刪除欠費罰配偶的條款。由於年金給付相關條文討論尚無共識，將會擇期繼續審查。

針對國民年金給付，政院版主張從每月四○四九元，調高為五千元，但朝野立委喊出六千元以上，甚至一萬元。衛福部長石崇良表示，若加碼至一萬元，每年支出將達九三三億元，恐造成財政壓力大增，考量整體財政負擔，希望額度參照政院版本調升。

石崇良指出，去年國家經濟狀況不錯，GDP成長超過百分之八，今年主計總處預估仍維持一定成長，經濟成長果實讓全民分享是行政院政策，但需要同時考慮到所有社會福利對象。行政院在通盤考慮下，以基本調升百分之廿三點五的方式一起調整。

石崇良指出，社會福利結構有三層，包括最底層的「社會救助」、再來是「福利津貼」，及最上層、最普及的「國民年金」。有八大福利津貼必須一起討論，後續還有低收入戶兒童生活、就學補助、中低收入戶老人的生活救助等，也要一起調整。

另外，現行「國民年金法」明定配偶必須負連帶繳納保險費的義務，如經催繳後仍不繳費，將被處以三千元至一萬五千元罰鍰，引發懲罰婚姻疑慮，立院同意刪除。現行被保險人領取年金給付可開設專戶，且不被作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的，但一次性給付如生育、喪葬給付不包括在內，此次修法將刪除「年金」二字，讓領取一次性給付者，不會因帳戶被扣押而領不到錢。

政院 低收入戶 石崇良 國民年金

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