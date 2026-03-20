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政院拍板 擴大訪查獨老

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

台灣邁入超高齡社會行政院會昨拍板擴大推動獨居老人服務計畫，今年起至明年將投入六十二點五億元，預計擴大訪查七十五歲以上獨居老人、擴大補助七萬名長者安裝緊急救援系統、新增送餐服務；衛福部規畫，兩年將訪視七十萬人，推估卅五萬人有服務需求。

台灣今年步入超高齡社會，「孤獨死」案例卻層出不窮，新北瑞芳今年初有居服員為九旬老婦人送餐，無人應門卻未回報，事後發現當事人已死亡。

行政院會昨通過「獨居老人關懷服務計畫」，今年至明年將動用「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，由衛福部督導各縣市政府擴大推動獨居老人服務。

衛福部表示，計畫兩大重點包含發展風險預警機制，即時提供關懷及所需服務，以及擴大補助七萬名長者安裝緊急救援系統。其中安裝固定式或穿戴式緊急救援裝置補助對象，將自原來的「經濟弱勢戶」擴大至「一般戶」獨居老人。

行政院長卓榮泰說，獨居老人關懷服務計畫目標在兩年內完成實地訪查，今年將優先完成七十五歲以上獨居老人訪查工作。另計畫也新增送餐服務，親自交付與現場確認，了解獨老身心狀態與安全，並即時回報，預計關懷支持與送餐的服務對象，可增加至卅五萬人。此外也積極推動關懷服務，新增依需求分級提供關懷訪視、電話問安、生活協助、就醫陪伴等。

超高齡社會 行政院 獨居老人

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