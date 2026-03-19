不必離職 長照安排假 衛福部：可研議

不只顧小，愈來愈多勞工也為了顧老被迫離開職場。中華民國家庭照顧者關懷總會等民團倡議「卅天六成薪假」+「一五○天無薪彈性請假」的長照安排假多年，家總秘書長陳景寧表示，推估長照需求人口每年新增約三萬，這些長照新手初期需要申請、連結服務，還要陪伴長輩適應，籲政府盡速推動長照安排假。

衛福部長石崇良表示，目前申請長照可透過線上辦理，但評估過程中，仍需家屬或主要照顧者陪同。從住院治療到銜接長照服務，如何「縮短流程、達到無縫接軌」是首要任務，若能提供家屬適當假別配合評估與銜接，「這部分我們可以研議、討論什麼樣的形式最合適」。勞動部次長李健鴻表示，會再做評估。

主計處統計，二○二四年十五至六十四歲勞動力人口非初次尋職者的失業原因中，因照顧長輩離職的勞工，是照顧小孩離職人數的二點四倍；勞動部去年調查則指出，約七成六受雇者期待「長照安排假或長期照顧留職停薪」，雇主的反對比率則從二○二一年的六成七，下降至四成四。

陳景寧說，缺工嚴峻，雇主意識到員工離職就是企業損失，因此態度已鬆動，政府應抓住時間趕快推動改革。

陳景寧表示，考量平均長照歷程十年，初期較混亂，家總主張針對長照新手提供「卅天的六成薪假」，鼓勵勞工申請長照服務、配合評估等；後面「一五○天彈性無薪假」可用來因應就醫、臨時突發狀況。其中卅天有薪假初估每年經費約九點二億元，建議政府首年可設定經費上限，先推動試辦。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉也說，長照已經來到三點○，唯獨缺少了照顧者經濟安全的保障、持續就業的支持，呼籲政府盡速規畫、試辦長照安排假。