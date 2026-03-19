聽新聞
0:00 / 0:00

不必離職 長照安排假 衛福部：可研議

聯合報／ 記者葉冠妤翁唯真／台北報導

不只顧小，愈來愈多勞工也為了顧老被迫離開職場。中華民國家庭照顧者關懷總會等民團倡議「卅天六成薪假」+「一五○天無薪彈性請假」的長照安排假多年，家總秘書長陳景寧表示，推估長照需求人口每年新增約三萬，這些長照新手初期需要申請、連結服務，還要陪伴長輩適應，籲政府盡速推動長照安排假。

衛福部長石崇良表示，目前申請長照可透過線上辦理，但評估過程中，仍需家屬或主要照顧者陪同。從住院治療到銜接長照服務，如何「縮短流程、達到無縫接軌」是首要任務，若能提供家屬適當假別配合評估與銜接，「這部分我們可以研議、討論什麼樣的形式最合適」。勞動部次長李健鴻表示，會再做評估。

主計處統計，二○二四年十五至六十四歲勞動力人口非初次尋職者的失業原因中，因照顧長輩離職的勞工，是照顧小孩離職人數的二點四倍；勞動部去年調查則指出，約七成六受雇者期待「長照安排假或長期照顧留職停薪」，雇主的反對比率則從二○二一年的六成七，下降至四成四。

陳景寧說，缺工嚴峻，雇主意識到員工離職就是企業損失，因此態度已鬆動，政府應抓住時間趕快推動改革。

陳景寧表示，考量平均長照歷程十年，初期較混亂，家總主張針對長照新手提供「卅天的六成薪假」，鼓勵勞工申請長照服務、配合評估等；後面「一五○天彈性無薪假」可用來因應就醫、臨時突發狀況。其中卅天有薪假初估每年經費約九點二億元，建議政府首年可設定經費上限，先推動試辦。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉也說，長照已經來到三點○，唯獨缺少了照顧者經濟安全的保障、持續就業的支持，呼籲政府盡速規畫、試辦長照安排假。

勞動部 長照 石崇良

延伸閱讀

外籍幫傭申請鬆綁 罕病基金會估衝擊不會太大

照顧長者6成勞工離職 綠委盼設長照假

立委促「長照安排假」留才 30天六成薪假+150天彈性無薪假

30天六成薪+150天無薪長照假！民團倡議：讓照顧者不離職

相關新聞

連5年調薪！高鐵員工再加薪「平均調幅4.24%」4月生效

台灣高鐵運量屢創新高，今年2月平均每日旅運量24.1萬人次，再度刷新單月日均新高。台灣高鐵公司內部公告，今年度調薪作業平均調幅4.24％，4月1日起生效、4月底入帳，今年已是高鐵疫後連續5年加薪。

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台鐵驚傳昨天富岡機廠一名陳姓員工，執勤期間喝酒，甚至持刀進入作業場所意圖攻擊領班。台鐵公司表示，當下即通報鐵警處理，今上午也召開檢討會議，後續將從嚴究責及處分。

放寬外籍幫傭 勞動部：提升生育率、女性勞參率不是主要政策目標

外籍家庭幫傭新制，將於4月13日上路，放寬至12歲以下的一孩家庭就具聘僱資格。針對外界質疑開放家庭幫傭無法提高女性勞參率、生育率，勞動部次長李健鴻今說明，提振生育率、女性勞參率不是開放外傭主要的政策目標，只是在眾多的續留職場的政策裡，再多加一項選擇。

鼠蹊部莫名「鼓起一包」 排尿用力過度竟疝氣…醫：年輕人重訓也中招

一名65歲男性近期發現鼠蹊部莫名「鼓起一包」，有時躺下或用手推還能縮回去，便不以為意。後來下腹的異物感加重、伴隨疼痛且排尿不順，求診檢查竟是「腹股溝疝氣」。因男子攝護腺肥大，導致排尿費力，加上長期便秘，使腹腔壓力持續升高，加上年長者腹壁肌肉薄弱，疝氣發生率是一般男性的2倍。

襯衫領口泛黃沒救了？日本爸揭除漬妙招 家中常見「2法寶」就解決

許多公司皆要求員工須著正裝，但襯衫穿久了，不免會出現泛黃的狀況，讓不少人相當頭痛。日本一名二寶爸也曾因「泛黃襯衫」頭痛不已，面對洗不掉的汙漬更產生「這衣服該丟了」的想法，直到從事洗衣工作的朋友分享，他才發現只要使用家中常見的「2法寶...

中東戰火引旅遊糾紛 觀光署：34起案件 多為退費爭議

美以空襲伊朗，中東戰事未歇，外交部陸續調升伊朗、以色列在內等10國的旅遊警示，也引發旅遊糾紛。交通部觀光署統計，自3月1日至3月19日止，共收到34件涉中東旅遊行程消費爭議案，主要樣態均為解約退費金額爭議，目前均委託中華民國旅行業品質保障協會進行申訴調處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。