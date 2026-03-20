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健康你我他／掌握3關鍵 減重不必挨餓

聯合報／ 文／辜美瑛（高市楠梓）
真正的減重，要作息回歸、營養到位、壓力下降，讓身體恢復正常運作。圖／辜美瑛提供
真正的減重，要作息回歸、營養到位、壓力下降，讓身體恢復正常運作。圖／辜美瑛提供

過年後、出國回來，褲頭變緊、腰圍變粗，幾乎每個人都遇過。我生完3個孩子後胖了10年，試過中醫、生酮、重訓，體重卻1公斤都沒少，甚至愈來愈胖。直到被檢查出糖尿病前期，才正視「肥胖」這件事。

身為護理師，深信「少吃多動」是唯一解方。但去年我5個月減20公斤，其中16公斤是脂肪，我才發現若觀念錯了，努力再多都白費。

在醫護教育裡，其實教過：減脂的關鍵在於「啟動脂肪分解」。脂肪不是餓瘦的，而是被身體代謝掉的。要啟動脂肪分解酶，身體必須有足夠的營養原料。當你長期少吃、壓力大、睡不好，荷爾蒙會鎖住脂肪，吃進去的能量反而更容易囤積。

年後的體重上升，多半只是短期能量堆積，不是變胖了，而是生活節奏亂了。當作息回歸、營養到位、壓力下降，身體自然會慢慢校正回來。所以年後減重，我會做3件事：

1.飲食回歸正常三餐：不挨餓。每餐必有魚、肉、蛋、豆類等優質蛋白質，加上大量蔬菜與足夠水分，補齊維生素與微量元素。

2.進食順序調整：先吃蛋白質，再吃蔬菜，最後才是澱粉，穩定血糖、降低脂肪合成。

3.優先處理睡眠與壓力：早睡早起，讓身體回到修復與代謝模式。

真正的減重，是讓身體恢復正常運作。懂原理，就不會再被體重牽著走。

蛋白質 減重 體重 肥胖 脂肪

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